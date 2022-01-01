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Как Майк 2: Стритбол Как Майк 2: Стритбол
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Как Майк 2: Стритбол, 2006

2006 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме
Баскетбольный фанат, мечтает стать известным профессиональным игроком. Но его крошечный рост и весьма ограниченные способности делают эту мечту неосуществимой.
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Режиссер
Дэвид Нельсон
В ролях
Яша Вашингтон
Кел Митчелл
Майкл Бич
Майкл Бич
Бретт Келли
Бретт Келли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как Майк 2: Стритбол 1 постер
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