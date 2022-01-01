Как Майк 2: Стритбол, 2006

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о выходе в прокат О фильме Баскетбольный фанат, мечтает стать известным профессиональным игроком. Но его крошечный рост и весьма ограниченные способности делают эту мечту неосуществимой. Развернуть 4.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2006 Режиссер Дэвид Нельсон В ролях Яша Вашингтон Кел Митчелл Майкл Бич Бретт Келли Все актеры и съемочная группа 1 постер

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