Толстячок из «Плохого Санты» вырос: похудение сыграло ему на руку (фото)

Бретт Келли стал мировой звездой после комедии «Плохой Санта», где его коллегой стал Билли Боб Торнтон. Артист мгновенно полюбился зрителям, а обаяния ему добавило пухлое телосложение, которое и стало его визитной карточкой.

После картины Терри Цвигоффа Келли снялся еще в нескольких фильмах. Однако он не мечтал построить успешную карьеру, поэтому профессия актера стала для него лишь хобби. После школы он поступил в университет и начал жить обычной жизнью, избегая светских мероприятий.

При этом изредка Келли все равно появляется в социальных сетях своих более известных коллег. Как отмечают поклонники, за последнее время артист избавился от лишних килограммов и стал намного харизматичнее. Многие даже предлагают Келли вернуться на съемочную площадку, ведь его талант, по их мнению, с годами только развивается.