В российский прокат выйдет хоррор «Проклятие дудочника»

Это последняя картина, в которой снялся Джулиан Сэндс.

Кинопрокатная компания Global Film сообщила о том, что 12 октября выпустит в российские кинотеатры фильм ужасов «Проклятие дудочника», производством которого занимались продюсеры «Хеллбоя». Зрителей ждет мрачная интерпретация легенды эпохи Средних веков о Гамельнском крысолове, который похищал детей, наигрывая гипнотическую мелодию.

Главная героиня картины — девушка-музыкант по имени Мэл. Однажды она воспроизводит мелодию, услышав которую люди впадают в транс. Однако эта магическая музыка является собственностью Пегого дудочника, который вовсе не намерен делиться с кем-либо своей сверхъестественной способностью. Таким образом, восходящее к древним временам зло пробуждается, чтобы вновь взяться за свои страшные дела.

Ключевые роли исполнили Шарлотта Хоуп («Союзники», «Игра престолов», «Испанская принцесса») и покойный Джулиан Сэндс. Для него роль в этой картине стала последней — 65-летний актер погиб зимой этого года во время похода по калифорнийским горам.

Снял «Проклятие дудочника» ирландский постановщик Эрлингур Тороддсен. Он же является автором сценария. Саундтрек сочинил композитор Кристофер Янг («Творение Господне», «Человек-паук 3: Враг в отражении»).