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Девушка с характером
Девушка с характером
Devushka s kharakterom
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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О фильме
В поисках истины и способа наказать директора — бюрократа, развалившего работу в некогда преуспевавшем дальневосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства отправляется в Москву…
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1939
Премьера в мире
20 марта 1939
Дата выхода
20 марта 1939
Россия
Производство
Мосфильм
Другие названия
Devushka s kharakterom, A Girl with Character, Äkäpussi matkustaa, Devojka s karakterom, Ein Mädchen mit Charakter, Zuch dziewczyna, Девушка с характером
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Валентина Серова
Эмма Цесарская
Андрей Тутышкин
Александр Антонов
Павел Оленев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.7
Оцените
21
голос
6.9
IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге
703
В жанре «комедия»
140
В фильмах СССР
113
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