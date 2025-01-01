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Киноафиша Фильмы Девушка с характером

Девушка с характером

Devushka s kharakterom 18+
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О фильме

В поисках истины и способа наказать директора — бюрократа, развалившего работу в некогда преуспевавшем дальневосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства отправляется в Москву…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 20 марта 1939
Дата выхода
20 марта 1939 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Devushka s kharakterom, A Girl with Character, Äkäpussi matkustaa, Devojka s karakterom, Ein Mädchen mit Charakter, Zuch dziewczyna, Девушка с характером
Режиссер
Константин Юдин
В ролях
Валентина Серова
Эмма Цесарская
Андрей Тутышкин
Александр Антонов
Александр Антонов
Павел Оленев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 21 голос
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  703 В жанре «комедия»  140 В фильмах СССР  113
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