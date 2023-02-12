Первому новогоднему телефильму 60 лет: почему в СССР о нем постарались забыть

Об этом раритете мало кто вспомнит.

Традиция смотреть в новогоднюю ночь тематические картины и передачи зародилась задолго до и появления всенародно любимой «Иронии судьбы» на экранах. Одним из первопроходцев в этой области стал Андрей Тутышкин. Он снял первый в истории СССР телефильм о праздновании Нового года.

31 декабря 1961 года зрители увидели короткометражку «Как рождаются тосты» с Георгием Вициным в главной роли. Фильм рассказывает о корпоративной вечеринке в водопроводной конторе. Пока весь коллектив активно готовится к празднику, все забывают о потребителе, прибывшем за оборудованием. Эту ночь ему предстоит провести запертым в подвале склада.

Фильм сделан в жанре сатиры, который не особо жаловали советские зрители. Впрочем, режиссер сгладил все углы и сделал довольно приятную картину с традиционными новогодними песнями. Однако с годами фильм канул в лету, не выдержав соперничества с «Голубым огоньком». К тому же сделан он «на коленке»: изображение расплывается, а временами слышен звук кинопроектора. Кому такое понравится?

От полного забвения картину Тутышкина спасли современные технологии — фильм пересняли на архивную пленку и выложили в Сеть, как пишет Дзен-канал kin0guru .