Вы точно этого не знали: как прославился бухгалтер из «Карнавальной ночи»

Андрей Тутышкин стал известен благодаря своей яркой роли в комедии «Карнавальная ночь». Артист воплотил образ бухгалтера Федора Миронова, который надолго запомнился зрителям. Однако, как оказалось, прославился актер не только этим.

Дело в том, что Тутышкин на съемочной площадке был по обе стороны объектива. Знаменитость в 1967 году поставил комедию «Свадьба в Малиновке», которая стала народным хитом на долгие годы. Фильм оказался настолько популярным, что считается пятым среди всех картин СССР по количеству кассовых сборов.

Также, по данным Дзен-канала «Вехи истории », и другие картины Тутышкина как режиссера имели популярность у зрителя. Даже его первый фильм «Мы с вами где-то встречались» стал хитом в 1954 году, а в главной роли там снялся Аркадий Райкин, который к тому времени был уже всесоюзной звездой. Всего же за годы карьеры ему удалось поставить восемь фильмов.