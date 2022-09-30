За такое в СССР судили: что скрывали на съемках «Свадьбы в Малиновке»

Когда актер Андрей Тутышкин работал над комедией «Свадьба в Малиновке», то вряд ли ожидал такого громкого успеха. Тем не менее картина произвела фурор: ее посмотрели почти 75 миллионов зрителей.

Любопытно, что съемки проекта проходили в настоящей Малиновке и сопровождались инцидентом, который скрывали от широкой общественности. К работе над лентой привлекали местных жителей, которым даже платили гонорар. Его размер составлял от 50 копеек до трех рублей. Особенно щедро платили тем, кто брал на съемочную площадку гуся или утку.

Уговаривать жителей Малиновки не приходилось. Напротив, они были настолько увлечены процессом, что забыли о своих прямых обязанностях. Вместо того чтобы заниматься сбором урожая, подавляющее большинство из них прятались по кустам, чтобы понаблюдать за тем представлением, которое устраивали артисты.

Как пишет портал «Культурология », этим был крайне недоволен председатель колхоза, которому было важно, чтобы работа на полях не останавливалась, ведь за такое в Советском Союзе могли отдать под суд.