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Постер сериала Она сбила летчика
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Киноафиша Сериалы Она сбила летчика

Она сбила летчика (2016 - 2016)

Ona sbila lyotchika 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Герой сериала «Она сбила летчика» – молодой пилот пассажирского самолета Валерий Павлов. Это красавец, спортсмен, отличный муж и идеальный семьянин. Вот только супруга Маша не верит в верность такого видного мужчины, поэтому постоянно закатывает ему сцены ревности. Брак дышит на ладан, и Валера, погруженный в тяжкие мысли, мчится по трассе на любимом мотоцикле. В это время навстречу ему на угнанном у матери автомобиле несется юная девушка Ника, перессорившаяся со всей своей семьей и даже не имеющая водительских прав…

В ролях
В ролях
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Анастасия Лапина
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Кристина Исайкина
Кристина Исайкина
Анна Невская
Анна Невская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Она сбила летчика - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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