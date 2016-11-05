Герой сериала «Она сбила летчика» – молодой пилот пассажирского самолета Валерий Павлов. Это красавец, спортсмен, отличный муж и идеальный семьянин. Вот только супруга Маша не верит в верность такого видного мужчины, поэтому постоянно закатывает ему сцены ревности. Брак дышит на ладан, и Валера, погруженный в тяжкие мысли, мчится по трассе на любимом мотоцикле. В это время навстречу ему на угнанном у матери автомобиле несется юная девушка Ника, перессорившаяся со всей своей семьей и даже не имеющая водительских прав…