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Обещание на рассвете
Билеты от 1000₽
Киноафиша Обещание на рассвете

Спектакль Обещание на рассвете

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Жизнь Ромена Гари: приключение и драма

Ромен Гари родился в Вильно (ныне Вильнюс) накануне Первой мировой войны, в Российской империи. Вместе с матерью он переехал в Ниццу, где его судьба приобрела удивительный поворот.

Писатель, дипломат, герой
Служба в авиации, дипломатическая карьера, звание кавалера ордена Почетного Легиона – все это стало частью его яркой жизни. Ромен Гари остался в истории как единственный писатель, дважды получивший Гонкуровскую премию: за «Корни неба» и «Вся жизнь впереди», написанный под псевдонимом Эмиль Ажар.

Пронзительная история любви
Режиссёр Лейла Абу-аль-Кишек описывает «Обещание на рассвете» как автобиографию, пронизанную лёгкостью и иронией. Но за этими словами скрывается боль. Любовь матери, её вера и поддержка помогли Гари стать известным писателем и достойным человеком, но одновременно принесли ему страдания.

Судьбоносное влияние
Эта глубокая связь с матерью, по словам режиссёра, оказала самое сильное влияние на его жизнь, которая, несмотря на успех, завершилась трагически.

 

Режиссер
Лейла Абу-аль-Кишек
В ролях
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Анна Дубровская
Анна Дубровская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 1000 ₽
21 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 1300 ₽

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