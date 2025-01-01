Спектакль Обещание на рассвете

Жизнь Ромена Гари: приключение и драма

Ромен Гари родился в Вильно (ныне Вильнюс) накануне Первой мировой войны, в Российской империи. Вместе с матерью он переехал в Ниццу, где его судьба приобрела удивительный поворот.

Писатель, дипломат, герой

Служба в авиации, дипломатическая карьера, звание кавалера ордена Почетного Легиона – все это стало частью его яркой жизни. Ромен Гари остался в истории как единственный писатель, дважды получивший Гонкуровскую премию: за «Корни неба» и «Вся жизнь впереди», написанный под псевдонимом Эмиль Ажар.

Пронзительная история любви

Режиссёр Лейла Абу-аль-Кишек описывает «Обещание на рассвете» как автобиографию, пронизанную лёгкостью и иронией. Но за этими словами скрывается боль. Любовь матери, её вера и поддержка помогли Гари стать известным писателем и достойным человеком, но одновременно принесли ему страдания.

Судьбоносное влияние

Эта глубокая связь с матерью, по словам режиссёра, оказала самое сильное влияние на его жизнь, которая, несмотря на успех, завершилась трагически.