Трагикомедия по мотивам произведений Булгакова на сцене СТИ

В Студии театрального искусства (СТИ) представят спектакль по произведениям М.А. Булгакова, посвященный снами и кошмарам начинающего литератора. Режиссёр Сергей Женовач создал самостоятельную сценическую композицию, в которой акцент сделан на трагикомическом восприятии мира и сложных взаимоотношениях автора с его героями.

В постановке участвуют три поколения студийцев, включая новых выпускников мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. Спектакль будет интересен тем, кто увлекается творчеством Булгакова и глубокими размышлениями о природе искусства.

О спектакле

В основе спектакля лежат фрагменты книги «Работа актера над собой» и материалы репетиций К.С. Станиславского. Сергей Женовач отмечает: «Это не обычная инсценировка „Театрального романа“. Мы сосредоточились на природе чувств сновидений и на конфликте между намерением автора и конечным результатом. Это трагическая тема Булгакова — художник, сталкивающийся с трудностями своего творчества».

Традиция и события

Спектакль «Записки покойника» — уже второе обращение Сергея Женовача к наследию Булгакова. В 2004 году он отмечен премьерой спектакля «Белая гвардия» в МХТ им. Чехова с той же творческой командой, включая Александра Боровского, Дамира Исмагилова и Gregory Гоберника.

Интересно отметить, что во время гастролей в Киеве труппа СТИ посетила дом-музей Булгакова, что продолжает традицию театра исследовать родину авторов, чьи произведения становятся сценическими. Эта незапланированная встреча с творчеством великого писателя вдохновила коллектив на создание нового спектакля, углубляя их связь с литературным наследием.

Спектакль порадует зрителей своими глубокими размышлениями о природе искусства и человеческих эмоциях, что делает его значимым событием в театральной жизни.