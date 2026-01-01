Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Записки покойника
Билеты от 1500₽
Киноафиша Записки покойника

Спектакль Записки покойника

Постановка
Студия театрального искусства 18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Трагикомедия по мотивам произведений Булгакова на сцене СТИ

В Студии театрального искусства (СТИ) представят спектакль по произведениям М.А. Булгакова, посвященный снами и кошмарам начинающего литератора. Режиссёр Сергей Женовач создал самостоятельную сценическую композицию, в которой акцент сделан на трагикомическом восприятии мира и сложных взаимоотношениях автора с его героями.

В постановке участвуют три поколения студийцев, включая новых выпускников мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. Спектакль будет интересен тем, кто увлекается творчеством Булгакова и глубокими размышлениями о природе искусства.

О спектакле

В основе спектакля лежат фрагменты книги «Работа актера над собой» и материалы репетиций К.С. Станиславского. Сергей Женовач отмечает: «Это не обычная инсценировка „Театрального романа“. Мы сосредоточились на природе чувств сновидений и на конфликте между намерением автора и конечным результатом. Это трагическая тема Булгакова — художник, сталкивающийся с трудностями своего творчества».

Традиция и события

Спектакль «Записки покойника» — уже второе обращение Сергея Женовача к наследию Булгакова. В 2004 году он отмечен премьерой спектакля «Белая гвардия» в МХТ им. Чехова с той же творческой командой, включая Александра Боровского, Дамира Исмагилова и Gregory Гоберника.

Интересно отметить, что во время гастролей в Киеве труппа СТИ посетила дом-музей Булгакова, что продолжает традицию театра исследовать родину авторов, чьи произведения становятся сценическими. Эта незапланированная встреча с творчеством великого писателя вдохновила коллектив на создание нового спектакля, углубляя их связь с литературным наследием.

Спектакль порадует зрителей своими глубокими размышлениями о природе искусства и человеческих эмоциях, что делает его значимым событием в театральной жизни.

Режиссер
Сергей Женовач
В ролях
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко

Купить билет на спектакль Записки покойника

Помощь с билетами
Март
Апрель
13 марта пятница
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1500 ₽
4 апреля суббота
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 1500 ₽

Фотографии

Записки покойника Записки покойника Записки покойника Записки покойника Записки покойника

В ближайшие дни

Синдбад-мореход
6+
Детский Кукольный
Синдбад-мореход
17 мая в 17:00 Московский театр кукол
от 1100 ₽
Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
30 апреля в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2500 ₽
Вождь краснокожих
6+
Детский Музыка
Вождь краснокожих
24 мая в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше