Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
Студия театрального искусства 18+
Продолжительность 195 минут
Возраст 18+
О спектакле

«Мастер и Маргарита» в Студии театрального искусства

В Студии театрального искусства (СТИ) состоится спектакль «Мастер и Маргарита» в двух частях. Режиссёр Сергей Женовач подошёл к созданию постановки с нестандартным взглядом. Он не стремился к иллюстрированию сюжета, а глубоко вник в замысел романа, выдумав собственную сценическую реальность. Спектакль привлекает зрителей оригинальной интерпретацией классики и сложными режиссёрскими решениями.

Участники и награды

В этой постановке участвуют три поколения артистов, среди которых такие известные имена, как Сергей Аброскин, Катерина Васильева, Алексей Вертков и Иван Янковский. Каждый из них вносит свою неповторимую энергию в общий замысел спектакля.

Спектакль удостоен театральной премии «МК» за лучший спектакль. Кроме того, он стал участником программы «Russian Case» на фестивале «Золотая маска» в 2018 году. Режиссёру Сергею Женовачу также была вручена премия «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру в 2017 году.

Цитата режиссёра

Сергей Женовач о спектакле: «Изначально нам не хотелось идти по пути иллюстрирования сюжета. А хотелось вникнуть в замысел романа и выдумать свою сценическую реальность. В сочинении этого спектакля нам очень помогли черновики и варианты редакций великого романа».

Не упустите возможность увидеть уникальную трактовку классического произведения на сцене СТИ!

В ролях
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко

Март
Апрель
8 марта воскресенье
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
29 марта воскресенье
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
9 апреля четверг
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
17 апреля пятница
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита

