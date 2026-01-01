«Мастер и Маргарита» в Студии театрального искусства

В Студии театрального искусства (СТИ) состоится спектакль «Мастер и Маргарита» в двух частях. Режиссёр Сергей Женовач подошёл к созданию постановки с нестандартным взглядом. Он не стремился к иллюстрированию сюжета, а глубоко вник в замысел романа, выдумав собственную сценическую реальность. Спектакль привлекает зрителей оригинальной интерпретацией классики и сложными режиссёрскими решениями.

Участники и награды

В этой постановке участвуют три поколения артистов, среди которых такие известные имена, как Сергей Аброскин, Катерина Васильева, Алексей Вертков и Иван Янковский. Каждый из них вносит свою неповторимую энергию в общий замысел спектакля.

Спектакль удостоен театральной премии «МК» за лучший спектакль. Кроме того, он стал участником программы «Russian Case» на фестивале «Золотая маска» в 2018 году. Режиссёру Сергею Женовачу также была вручена премия «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру в 2017 году.

Цитата режиссёра

Сергей Женовач о спектакле: «Изначально нам не хотелось идти по пути иллюстрирования сюжета. А хотелось вникнуть в замысел романа и выдумать свою сценическую реальность. В сочинении этого спектакля нам очень помогли черновики и варианты редакций великого романа».

Не упустите возможность увидеть уникальную трактовку классического произведения на сцене СТИ!