Сериал снят по мотивам одноименного автобиографического произведения Яна Гийу, посвященного жизни трудного подростка Эрика. Действие происходит в пятидесятые. Главный герой так плохо ведет себя на уроках, что его отправляют в учебное заведение закрытого типа. Там преподаватели ведут себя довольно жестко по отношению к детям, а мальчик и так регулярно сталкивался с психологическим и даже физическим насилием со стороны отчима. Но именно в закрытой школе в жизни главного героя случается первая любовь.