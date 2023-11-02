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Постер сериала Абсолютное зло
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Киноафиша Сериалы Абсолютное зло

Абсолютное зло (2023 - 2023)

Ondskan 18+
Год выпуска 2023
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал TV4
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал снят по мотивам одноименного автобиографического произведения Яна Гийу, посвященного жизни трудного подростка Эрика. Действие происходит в пятидесятые. Главный герой так плохо ведет себя на уроках, что его отправляют в учебное заведение закрытого типа. Там преподаватели ведут себя довольно жестко по отношению к детям, а мальчик и так регулярно сталкивался с психологическим и даже физическим насилием со стороны отчима. Но именно в закрытой школе в жизни главного героя случается первая любовь. 

Абсолютное зло - трейлер первого сезона
Абсолютное зло  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Теа Софи Лох Несс
Теа Софи Лох Несс
Исак Калмрот
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Абсолютное зло - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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