Местный мафиози, известный в преступном мире как Самурай, хочет превратить находящийся недалеко от Рима спокойный городок в итальянский Лас-Вегас под названием Субурра. Заинтересованных в этом проекте много — депутаты и министры, Ватикан и ещё несколько семей, связанных с мафией. Вначале все местные криминальные авторитеты соглашаются объединиться для достижения общей цели. Но их «перемирие» длится недолго, и ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.
|26 января 2017
|Германия
|16
|12 октября 2017
|Гонконг
|23 марта 2017
|Греция
|22 сентября 2016
|Дания
|15
|14 октября 2015
|Италия
|T
|21 июля 2016
|Нидерланды
|16
|9 декабря 2015
|Франция
|16
|7 сентября 2017
|Южная Корея
|청소년 관람불가