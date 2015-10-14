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Постер фильма Субурра: Город мафии
7.4
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7.4

Субурра: Город мафии

, 2015
Suburra
Италия / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Субурра: Город мафии
7.4

О фильме

Местный мафиози, известный в преступном мире как Самурай, хочет превратить находящийся недалеко от Рима спокойный городок в итальянский Лас-Вегас под названием Субурра. Заинтересованных в этом проекте много — депутаты и министры, Ватикан и ещё несколько семей, связанных с мафией. Вначале все местные криминальные авторитеты соглашаются объединиться для достижения общей цели. Но их «перемирие» длится недолго, и ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.

В ролях

Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Filippo Malgradi
Элио Джермано
Элио Джермано
Sebastiano
Клаудио Амендола
Клаудио Амендола
Samurai
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Numero 8
Грета Скарано
Грета Скарано
Viola
Джулия Гориетти
Джулия Гориетти
Sabrina
Антонелло Фассари
Padre di Sebastiano
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Cardinal Berchet
Алессандро Бернардини
Boiardo
Мишель Бевилакуа
Proprietario Stabilimento Traiano
Режиссер Стефано Соллима
Сценарист Джанкарло Де Катальдо, Карло Бонини, Сандро Петралья, Стефано Рулли
Композитор Паскуале Каталано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 9 декабря 2015
Премьера в мире 14 октября 2015
Дата выхода
26 января 2017 Германия 16
12 октября 2017 Гонконг
23 марта 2017 Греция
22 сентября 2016 Дания 15
14 октября 2015 Италия T
21 июля 2016 Нидерланды 16
9 декабря 2015 Франция 16
7 сентября 2017 Южная Корея 청소년 관람불가

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €7 000 000
Сборы в мире $5 217 330
Производство Cattleya, Rai Cinema, La Chauve Souris
Другие названия
Suburra, Субура, Subura, Suburra valu veri ja võimuvõitlus, Suburra: Υπόγεια πόλη, 暗黒街, 苏博拉

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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Субурра: Город мафии - смотреть в онлайн-кинотеатре

Субурра: Город мафии

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