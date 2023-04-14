Итальянский предприниматель Немо Бандера владеет крупным бизнесом в гостиничной, строительной и транспортной сферах. Бизнесмен начинает замечать провалы в памяти, и ему диагностируют болезнь Альцгеймера. Бандера решает покинуть пост главы компании и выбрать преемника. Он устраивает роскошное празднование своего юбилея, на котором присутствуют влиятельные люди города, а также его жена Серена, дочь Нина, сын Карло и приёмный сын Марио, талантливый адвокат, который управляет всеми делами бизнесмена. На семейном ужине Бандера объявляет, что намерен оставить бизнес родным детям, но ещё не решил, кому именно. Марио не готов смириться с решением олигарха и затевает свою игру в борьбе за многомиллионное наследство.