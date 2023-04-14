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Постер сериала Патриарх
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Киноафиша Сериалы Патриарх

Патриарх (2023 - …)

Il Patriarca 18+
Год выпуска 2023
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Итальянский предприниматель Немо Бандера владеет крупным бизнесом в гостиничной, строительной и транспортной сферах. Бизнесмен начинает замечать провалы в памяти, и ему диагностируют болезнь Альцгеймера. Бандера решает покинуть пост главы компании и выбрать преемника. Он устраивает роскошное празднование своего юбилея, на котором присутствуют влиятельные люди города, а также его жена Серена, дочь Нина, сын Карло и приёмный сын Марио, талантливый адвокат, который управляет всеми делами бизнесмена. На семейном ужине Бандера объявляет, что намерен оставить бизнес родным детям, но ещё не решил, кому именно. Марио не готов смириться с решением олигарха и затевает свою игру в борьбе за многомиллионное наследство.

В ролях
В ролях
Клаудио Амендола
Клаудио Амендола
Антония Лискова
Джулия Бевилакуа
Илир Ячеллари
Мариус Бизо
Bruno Maurizio Prestigio
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Патриарх - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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