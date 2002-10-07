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Постер сериала Наполеон
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Киноафиша Сериалы Наполеон

Наполеон (2002 - 2002)

Napoléon 18+
Год выпуска 2002
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Рассказ о жизни французского императора и полководца Наполеона Бонапарта.

В ролях
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Джон Малкович
Джон Малкович
Людивин Санье
Людивин Санье
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Наполеон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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