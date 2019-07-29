«Добро пожаловать в Рим»: Рецензия Киноафиши

Джованни работает в аналитическом центре и всеми силами пытается выбить у международного фонда финансирование для бедных районов Италии. Он утверждает, что человека нельзя судить по внешности и заработку. Но когда Джованни возвращается в Рим, он узнаёт, что его единственная юная дочь Агнеса встречается с юношей Алессио из бедного квартала. Отец против такой связи. Точно так же считает мать парня Моника — сильная и грубоватая женщина, которая сразу невзлюбила и самого Джованни.

Уже по описанию сюжета нетрудно понять, что в прокат выходит самая типичная классическая комедия, приправленная фирменным итальянским темпераментом. Авторы взяли за основу вечную историю любви представителей разных классов, но сместили акцент с самих героев на их родителей (что тоже вполне стандартно для жанра).

Но русскоязычная публика любит экспрессивные итальянские комедии о семейных неурядицах. Тем более, что к извечной идее добавили немного актуальности и современных тем. Здесь и Европарламент, и расслоение общества, и даже проблемы мигрантов. И это делает историю более интересной.

Чаще всего авторы просто показывают снобов из высшего класса и ненавидящих их бедняков. Здесь же вроде бы Джованни искренне хочет помогать тем, кому меньше повезло в жизни. А Моника вполне способна добиться успеха, но её постоянно тянет на дно окружение: преступник-муж, воровки-сёстры. И фильм неплохо показывает, что человека слишком сильно определяет и ограничивает само общество, и, чтобы вырваться из стереотипов, нужен иной образ мысли.

К сожалению, интересная идея фильма сильно потерялась за посредственным воплощением. Из-за участия в картине Антонио Альбанезе, сыгравшего в «Римских приключениях» Вуди Аллена, фильм получил более громкое название. Хотя оригинальный заголовок «Как кошка на дороге» гораздо лучше отражает и сюжет, и сами съёмки.

Добро пожаловать в Рим

А подобная локализация заставляет ждать интересные ракурсы города, который у Аллена казался отдельным героем. Но авторов подводит то ли небольшой бюджет, то ли слишком прямолинейная подача. Хоть действие и разворачивается в Риме, увидеть панорам города или запоминающихся съёмок не удастся. Здесь больше стандартных для комедии крупных планов, а действие чаще происходит в помещениях. Поэтому рассчитывать на красивый видеоряд не приходится.

Да и комедийная составляющая выглядит не идеально. Большая часть шуток строится на типично итальянской экспрессии, когда герои ожесточённо спорят, или же на контрастах. Как обычно, аристократы показаны неадекватно пафосными, а жители трущоб поголовно чужды любого искусства и правил приличия. Это проявляется хоть в кинотеатре, хоть на пляже, хоть за столом. Всё это, конечно, довольно забавно, но всё же остаётся ощущение, что авторы слишком уж склоняются на одну из сторон. Главный герой, хоть и пугается незнакомых порядков в трущобах, часто выглядит носителем светлых идей, спасающим запутавшихся бедняков.

Главную комическую составляющую вообще отдали на откуп второстепенным героям: сёстры Моники постоянно что-то воруют, а обсуждения сидящего в тюрьме мужа приводят к неожиданному финалу. Но проблема в том, что одна и та же смешная структура повторяется постоянно. А на третий раз знакомая шутка уже перестаёт быть смешной.

В целом фильм получился просто проходным. Главные герои играют очень неплохо, чего не скажешь об их экранных детях. Один раз история, возможно, повеселит некоторыми гэгами и порадует актуальным сюжетом, но вот в памяти здесь отложиться просто нечему. Это слишком стандартный рассказ о дружбе и взаимопомощи, который уже десятки раз мелькал в книгах и на экранах.

Алексей Хромов