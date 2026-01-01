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Фильмография
Лука Арджентеро
Luca Argentero
Киноафиша
Персоны
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Luca Argentero
Дата рождения
12 апреля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Турин, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Лука Арджентеро
Родился 12 апреля 1978 года. Турин, Италия.
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Популярные фильмы
7.2
Невежественные ангелы
(2022)
6.7
Джулия и мы
(2015)
6.5
Сатурн против
(2007)
Фильмография Лука Арджентеро
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7.2
Невежественные ангелы
драма, мелодрама
2022, Италия
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Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
комедия
2021, Италия
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Билеты
5.9
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Io, Leonardo
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2019, Италия
Рецензия
5.8
Медный человек
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драма, семейный
2019, Италия
5.6
Хорошие девчонки
Brave ragazze
комедия
2019, Италия
5.8
Отель Гагарин
Hotel Gagarin
комедия
2018, Италия
6.7
Джулия и мы
Noi e la Giulia
комедия
2015, Италия
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