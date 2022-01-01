Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Luca Argentero
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Лука Арджентеро
Luca Argentero
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лука Арджентеро
Родился 12 апреля 1978 года. Турин, Италия.
Развернуть
Фильмография Лука Арджентеро
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
2021, Италия
5.0
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
драма
2019, Италия
6.0
Медный человек
драма, семейный
2019, Италия
5.0
Отель Гагарин
комедия
2018, Италия
5.0
Джулия и мы
комедия
2015, Италия
6.0
Противоположности притягиваются
комедия, мелодрама
2015,
5.0
Гладиаторы Рима
анимация
2012, Италия
6.0
Наблюдатель
боевик, триллер
2012, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом