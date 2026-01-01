Людмила Гнилова Lyudmila Gnilova
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

Lyudmila Gnilova

Дата рождения
12 февраля 1944
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Актер озвучки, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Вовка в Тридевятом царстве 8.2
Вовка в Тридевятом царстве (1965)
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2 7.6
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2 (1987)
Котенок по имени Гав 7.5
Котенок по имени Гав (1976)

Фильмография Людмила Гнилова

Жанр
Год
Огонёк-Огниво 6
Огонёк-Огниво Ogoniok-ognivo
анимация 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Сказочный Патруль. Хроники Чудес 6.5
Сказочный Патруль. Хроники Чудес
детский 2019, Россия
Когда зацветет багульник 3.6
Когда зацветет багульник
мелодрама 2010, Россия
Путь к себе 6.1
Путь к себе Put k sebe
мелодрама 2010, Россия
Внук Гагарина 5.9
Внук Гагарина Vnuk Gagarina
комедия 2007, Россия
Жили-были 5.9
Жили-были Zhyli-byli...
анимация 1994, Россия
Ванюша и великан 5.9
Ванюша и великан Vanusha i velikan
анимация 1993, Россия
Еловое яблоко 6.7
Еловое яблоко Elovoe yabloko
анимация, короткометражный 1993, Россия
Глаша и кикимора 6.2
Глаша и кикимора Glasha i kikimora
анимация, короткометражный 1992, Россия
Тюк! 6.4
Тюк! Tyuk
детский 1990, СССР
Большой Ух 7.3
Большой Ух Bolshoj Uh
анимация 1989, СССР
Два богатыря 7.3
Два богатыря Dva bogatyrya
анимация 1989, СССР
Записки Пирата 7.3
Записки Пирата Zapiski Pirata
анимация, короткометражный 1989, СССР
Сказка о старом эхо 7.4
Сказка о старом эхо Skazka o starom ekho
анимация, драма, короткометражный 1989, СССР
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2 7.6
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2 Priklyucheniya pingvinenka Lolo. Film vtoroy
анимация 1987, СССР
Новоселье у Братца Кролика 7.3
Новоселье у Братца Кролика Novosele u Brattsa Krolika
детский 1986, СССР
Трое на острове 6.4
Трое на острове Troye na ostrove
анимация 1986, СССР
Пропал Петя-петушок 6.8
Пропал Петя-петушок Propal Petya-petushok
анимация 1985, СССР
Грибной дождик 6.1
Грибной дождик Gribnoy dozhdik
анимация 1985, СССР
Терехина таратайка 6.4
Терехина таратайка Teryokhina taratayka
анимация 1985, СССР
На задней парте 4 7.1
На задней парте 4 Na zadney parte (4-y vypusk)
анимация 1985, СССР
Мы с Шерлоком Холмсом 7
Мы с Шерлоком Холмсом My S Sherlokom Holmsom
анимация 1985, СССР
Голубая стрела 6.3
Голубая стрела Golubaya strela
анимация, короткометражный 1985, СССР
КОАПП 7.4
КОАПП KOAPP
детский 1984, СССР
