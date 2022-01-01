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Лесли-Энн Даун
Лесли-Энн Даун
Lesley-Anne Down
О персоне
Фильмография
Лесли-Энн Даун
Lesley-Anne Down
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Дата рождения
17 марта 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Уондсуэрт, Великобритания
Биография Лесли-Энн Даун
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Фильмография Лесли-Энн Даун
Изгоняющий дьявола. Врата
ужасы, триллер
2019, США / Франция / Непал
4.0
Большое ограбление поезда
драма, триллер, приключения, криминал, боевик
1979, Великобритания
6.0
Ганновер-Стрит
военный, драма
1979, Великобритания
6.0
Маленькая серенада
мюзикл, мелодрама, комедия
1977, США / ФРГ / Австрия
5.0
Розовая пантера наносит ответный удар
криминал, семейный, комедия
1976, США / Великобритания
7.0
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