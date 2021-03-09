«Изгоняющий дьявола. Врата»: Рецензия Киноафиши

Последнее время старшеклассник Стивен все больше тревожит свою семью. Он постоянно раздражен, ведет себя отстраненно, носит черное и пирсинг, со стороны походя на гота. Его внешний вид вызывает вопросы и в церковной школе. На уроках Стивену достается как от учителей-священников, так и одноклассников, ведь подобное самовыражение ощущается как настоящее кощунство и плевок в сторону господа. Все дело в том, что в детстве Стивена и его сестру оставил отец. Спустя годы мать смогла найти нового мужчину и, кажется, наладить для своих детей жизнь. Но прошлое возвращается к ее сыну в виде страшных и необъяснимых видений, больше похожих на запертую в глубине сознания травму. Именно в них предстоит искать ответ на вопрос: почему отец бросил свою любимую семью?

Все эти несложные завязки оборачиваются сюжетной путаницей с претензией на глубину и довольно туманной припиской связи этой истории с реальностью. Нас ждут таинственные смерти близких, множество неприятных сцен из воспоминаний, мироточащие статуи и рисунки на стенах, постоянные перешептывания священников и духи, усложняющие своим присутствием идентификацию времени действия. Где-то совсем рядом присутствует подозрительная одержимость демоном, который в этот раз будет не опаснее простуды. У него нет цели или каких-то планов по уничтожению неблагодарного человечества. Он просто оказался не в том теле и не в том месте.

Изгоняющий дьявола. Врата

Русская локализация названия в этот раз путает сразу на нескольких уровнях. Во-первых «Изгоняющий дьявола. Врата» не имеет никакого отношения к известной франшизе. Во-вторых, перед нами не хоррор, а скорее психологический триллер. Сложно сказать, была ли у создателей цель напугать зрителя. Вроде бы здесь можно разглядеть резкие монтажные переходы, текущую кровь и что-то похожее на расчлененку, но выглядит это слишком просто. Сейчас такие приемы столь же эффективны, как лечение болезней святой водой. Такой подход отражается и в повествовании, полным очень топорной образности. Представьте, что образ человека, выглядящего как гот с пирсингом и челкой, опущенной на глаза, подается как самая настоящая проблема. В подобном выборе внешнего вида нет и капли самовыражения или жизненной позиции – все дело в зле, которое начало пожирать душу. Но не спешите переживать за Стивена, в конце он узнает, что в мире существует не только черный цвет, обновит свой гардероб, вынет все лишнее из лица и сможет наконец-то сходить в церковь, перестав быть проблемой для родственников.

Такой высоконравственный подход способен вызвать лишь приступы смеха и буквально идет во вред основной задумке. Несмотря на все происходящие странности, «Изгоняющий дьявола. Врата» можно воспринимать как реалистичную картину, рассказывающую о травмах детства, которые могут годами отравлять нашу жизнь. Примирение и осознание прошлого превращены в очень прямолинейную метафору изгнания дьявола. В этот момент картина раскрывает неожиданные карты и несколько переворачивает очередной пресный сюжет, позволяя злу обрести не одну форму.

Изгоняющий дьявола. Врата

Но этого мало. Большую часть времени сюжет картины «Изгоняющий дьявола. Врата» ощущается неразберихой, в которой просто не хочется копаться. Поставленный в конце вопрос: одержимость или детская травма? – интересен лишь фигурами настоящих злодеев, а также ужасом содеянного. В остальном картина предлагает наблюдать за слишком банальными образами, как будто взятыми с кинематографического пыльного чердака. Фильм понравится поклонникам нестрашных хорроров на религиозную тематику, пытающихся переплести реальность и мистику, а также предлагающих самим выбрать объяснение увиденному.