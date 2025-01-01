Меню
Лесли-Энн Даун
Награды
Награды и номинации Лесли-Энн Даун
Lesley-Anne Down
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лесли-Энн Даун
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая женская роль второго плана
Номинант
