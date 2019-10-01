Изгоняющий дьявола. Врата, 2019

В американской школе творятся необъяснимые вещи. Не связанные между собой люди накладывают на себя руки, а затем их духи атакуют подростков. Разобраться в ситуации способен лишь монсеньор католической церкви. Звезда «Пилы» Тобин Белл в фильме ужасов Дона Э. ФонтЛеРоя «Изгоняющий дьявола. Врата».

Стефан Тэйд — неформал из американского пригорода. Парень с трудом находит общий язык со сверстниками. Родители не разделяют его любви к пирсингу, татуировкам и тяжелой музыке. Только одноклассница Мишель понимает чувства нелюдимого подростка. Их романтические отношения развиваются стремительными темпами. Все меняется, когда в школе происходит самоубийство одной из сотрудниц. Старуха надела себе на шею петлю и спрыгнула с последнего этажа. Трагедия произошла на глазах у нескольких десятков учеников, включая Стефана. Он уверен, что на суицид ее подтолкнула нечистая сила.

Проходит четырнадцать дней. Полиция не стала возбуждать уголовное дело. Все улики указывают на то, что женщина повесилась без посторонней помощи. Стефан бы с радостью в это поверил, если бы его не терроризировали духи из загробного мира, которые просят о помощи. Поведение старшеклассника становится пугающим. Его тело и разум под контролем дьявола. Спасти одержимого по силам лишь мудрому Канеллу. Католическому священнику прежде уже доводилось заниматься обрядами экзорцизма. Но то, с чем монсеньор столкнется на этот раз, превзойдет любые ожидания. Канелл вступает в схватку со Злом. На кон поставлено будущее всего человечества!