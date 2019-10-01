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Изгоняющий дьявола. Врата Изгоняющий дьявола. Врата
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Gates of Darkness

Изгоняющий дьявола. Врата, 2019

2019 / США / Франция / Непал
4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Хоррор о подростке, одержимом демонами
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В американской школе творятся необъяснимые вещи. Не связанные между собой люди накладывают на себя руки, а затем их духи атакуют подростков. Разобраться в ситуации способен лишь монсеньор католической церкви. Звезда «Пилы» Тобин Белл в фильме ужасов Дона Э. ФонтЛеРоя «Изгоняющий дьявола. Врата».

Стефан Тэйд — неформал из американского пригорода. Парень с трудом находит общий язык со сверстниками. Родители не разделяют его любви к пирсингу, татуировкам и тяжелой музыке. Только одноклассница Мишель понимает чувства нелюдимого подростка. Их романтические отношения развиваются стремительными темпами. Все меняется, когда в школе происходит самоубийство одной из сотрудниц. Старуха надела себе на шею петлю и спрыгнула с последнего этажа. Трагедия произошла на глазах у нескольких десятков учеников, включая Стефана. Он уверен, что на суицид ее подтолкнула нечистая сила.

Проходит четырнадцать дней. Полиция не стала возбуждать уголовное дело. Все улики указывают на то, что женщина повесилась без посторонней помощи. Стефан бы с радостью в это поверил, если бы его не терроризировали духи из загробного мира, которые просят о помощи. Поведение старшеклассника становится пугающим. Его тело и разум под контролем дьявола. Спасти одержимого по силам лишь мудрому Канеллу. Католическому священнику прежде уже доводилось заниматься обрядами экзорцизма. Но то, с чем монсеньор столкнется на этот раз, превзойдет любые ожидания. Канелл вступает в схватку со Злом. На кон поставлено будущее всего человечества!

 

Фильм не имеет отношения к знаменитой хоррор-франшизе «Изгоняющий дьявола». Оригинальное название кинокартины — «Врата тьмы».

Тобин Белл, сыгравший священника Канелла, обладает богатым опытом работы в жанре ужасов. Помимо знаменитой серии «Пила», в его послужном списке: «Вельзевул», «Песочный человек», «12 футов глубины» и «Раз нашла — беру себе».

Дон Э. ФонтЛеРой давно зарекомендовал себя в качестве режиссера, работающего в жанре фильмов ужасов категории «Б». Практически все его предыдущие работы миновали широкий прокат и выходили сразу на ТВ и видеоносителях. За последние десять лет он поставил картины «Анаконда 4: Кровавый след», «Болото змееголовов» и «Чудовища Беренгова моря». Таким образом, «Изгоняющий дьявола. Врата» — первый фильм в карьере ФонтЛеРоя, попавший в российские кинотеатры. В других странах он не демонстрировался.

Эдриенн Барбо, сыгравшая Розмари, начинала карьеру в хоррорах. Слава пришла к актрисе в 1980-е годы, когда она снялась в кинокартинах «Кто-то наблюдает за мной!», «Туман» и «Болотная тварь», поставленных ее супругом Джоном Карпентером. Впоследствии ее также можно было увидеть в «Калейдоскопе ужасов» по новелле Стивена Кинга и культовом сериале «Сумеречная зона». 

Джон Сэвэдж, появившийся во второстепенной роли Джозефа, в 2017 году снялся в российском спортивном блокбастере «Движение вверх». Всего на счету актера свыше двухсот ролей в фильмах самых разных жанров. 

Режиссер Дон Э. ФонтЛеРой также написал сценарий и выступил оператором.

Прошло много лет с тех пор, как отец близнецов Стивена и Мишель бросил семью. Их мать снова вышла замуж, и Мишель подружилась со своей сводной сестрой и отчимом, а Стивен с каждым днем становится все более отстраненным. Преследуемый воспоминаниями о травмирующем прошлом, он начинает подозревать, что их церковная община хранит страшный секрет и что отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Тьма начинает преследовать его по пятам, но он не успокоится, пока не доберется до истины.

4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера онлайн 18 апреля 2022
Премьера в мире 1 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дон Э. ФонтЛеРой
Дон Э. ФонтЛеРой
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
Эдриенн Барбо
Эдриенн Барбо
Алиша Боэ
Алиша Боэ
Александра Дейвис
Александра Дейвис
Все актеры и съемочная группа
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Изгоняющий дьявола. Врата смотреть онлайн

Изгоняющий дьявола. Врата
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Последнее время старшеклассник Стивен все больше тревожит свою семью. Он постоянно раздражен, ведет себя отстраненно, носит черное и пирсинг, со стороны походя на гота. Его внешний вид вызывает вопросы и в церковной школе. На уроках Стивену достается как от учителей-священников, так и одноклассников, ведь подобное самовыражение ощущается как настоящее кощунство и плевок в сторону господа. Все дело в том, что в детстве Стивена и его сестру оставил отец. Спустя годы мать смогла найти нового…
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Кадры из фильма Все кадры
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