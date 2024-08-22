Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Рейган
Постер фильма Рейган
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Рейган

Рейган

Reagan 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История Рейгана будет показана глазами вымышленного агента КГБ, который следил за Рональдом несколько десятилетий. Ему было поручено не спускать с объекта глаз ещё в бытность последнего президентом Гильдии киноактеров США.

Рейган - trailer
Рейган  trailer
Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 ноября 2024
Премьера в мире 22 августа 2024
Дата выхода
25 октября 2024 Испания
5 сентября 2024 Катар
30 августа 2024 Латвия 12+
30 августа 2024 Литва N13
5 сентября 2024 ОАЭ TBC
27 сентября 2024 Польша
11 октября 2024 Португалия M/12
30 августа 2024 США
24 октября 2024 Хорватия o.A.
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $30 107 173
Производство Showbiz Direct, Rawhide Pictures, MJM Entertainment
Другие названия
Reagan, Рейган, Reagan: Un presidente sotto i riflettori, Reiganas, レーガン
Режиссер
Шон МакНамара
Шон МакНамара
В ролях
Лесли-Энн Даун
Лесли-Энн Даун
Мина Сувари
Мина Сувари
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Маршалл Р. Тиг
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Ronald Reagan Задайте себе вопрос: живёте ли вы сейчас лучше, чем четыре года назад? Легче ли стало покупать товары в магазинах, чем четыре года назад? Больше ли безработицы в стране — или меньше? Уважается ли Америка во всём мире так же, как и раньше?
Трейлеры фильма Все трейлеры
Рейган - trailer
Рейган Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше