История Рейгана будет показана глазами вымышленного агента КГБ, который следил за Рональдом несколько десятилетий. Ему было поручено не спускать с объекта глаз ещё в бытность последнего президентом Гильдии киноактеров США.
|25 октября 2024
|Испания
|5 сентября 2024
|Катар
|30 августа 2024
|Латвия
|12+
|30 августа 2024
|Литва
|N13
|5 сентября 2024
|ОАЭ
|TBC
|27 сентября 2024
|Польша
|11 октября 2024
|Португалия
|M/12
|30 августа 2024
|США
|24 октября 2024
|Хорватия
|o.A.
Деннису Куэйду было 70 лет, когда фильм вышел. Рональду Рейгану было 69 лет, когда он впервые стал президентом; через месяц ему исполнилось 70.