Спектакль Мы летим, или Боинг-Боинг

Комедия недоразумений по пьесе Марка Камолетти

В MТС Live Холл Нижний Новгород представлен спектакль по пьесе Марка Камолетти, который обещает стать настоящим театральным событием. Главный герой, успешный парижский архитектор Бернар, оказался в переплетении комических ситуаций из-за своей любовной жизни.

Бернар — ловелас, который одновременно ухаживает за тремя невестами-стюардессами: француженкой Мишель, немкой Мартой и американкой Мэри. Каждая из них работает на разных авиалиниях и не подозревает о существовании друг друга. Бернар ловко настраивает свои встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды его тщательно продуманная схема рушится, и возникают череда смешных недоразумений.

Режиссёр Кирилл Вытоптов, известный своей работой над спектаклем «Мы летим, или Боинг-Боинг», создал яркую комедию, полную неловких ситуаций, которая непременно понравится любителям легких и забавных историй.

В ролях

Станислав Бондаренко

Александр Ратников

Татьяна Арнтгольц

Ольга Арнтгольц

Евгения Лоза

Светлана Саягова

Автор: Марк Камолетти

Продюсер: Иван Жидков

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом