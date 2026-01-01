Спектакль Мы летим, или Боинг-Боинг

В MТС Live Холл Нижний Новгород представлен спектакль по пьесе Марка Камолетти, который обещает стать настоящим театральным событием. Главный герой, успешный парижский архитектор Бернар, оказался в переплетении комических ситуаций из-за своей любовной жизни.
Бернар — ловелас, который одновременно ухаживает за тремя невестами-стюардессами: француженкой Мишель, немкой Мартой и американкой Мэри. Каждая из них работает на разных авиалиниях и не подозревает о существовании друг друга. Бернар ловко настраивает свои встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды его тщательно продуманная схема рушится, и возникают череда смешных недоразумений.
Режиссёр Кирилл Вытоптов, известный своей работой над спектаклем «Мы летим, или Боинг-Боинг», создал яркую комедию, полную неловких ситуаций, которая непременно понравится любителям легких и забавных историй.
Автор: Марк Камолетти
Продюсер: Иван Жидков
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом