Спектакль Мы летим, или Боинг-Боинг


Мы летим, или Боинг-Боинг
16+
Продолжительность 150 минут
О спектакле

Комедия недоразумений по пьесе Марка Камолетти

В MТС Live Холл Нижний Новгород представлен спектакль по пьесе Марка Камолетти, который обещает стать настоящим театральным событием. Главный герой, успешный парижский архитектор Бернар, оказался в переплетении комических ситуаций из-за своей любовной жизни.

Бернар — ловелас, который одновременно ухаживает за тремя невестами-стюардессами: француженкой Мишель, немкой Мартой и американкой Мэри. Каждая из них работает на разных авиалиниях и не подозревает о существовании друг друга. Бернар ловко настраивает свои встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды его тщательно продуманная схема рушится, и возникают череда смешных недоразумений.

Режиссёр Кирилл Вытоптов, известный своей работой над спектаклем «Мы летим, или Боинг-Боинг», создал яркую комедию, полную неловких ситуаций, которая непременно понравится любителям легких и забавных историй.

В ролях

  • Станислав Бондаренко
  • Александр Ратников
  • Татьяна Арнтгольц
  • Ольга Арнтгольц
  • Евгения Лоза
  • Светлана Саягова

Автор: Марк Камолетти

Продюсер: Иван Жидков

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

Май
28 мая четверг
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1500 ₽
31 мая воскресенье
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1500 ₽

