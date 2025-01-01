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Киноафиша Сериалы Стюардесса

Стюардесса (2023 - …)

Styuardessa 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Для Маши Селивановой работа стюардессой является призванием. Она не может представить своей жизни без полетов. Однако ей приходится проститься с любимым занятием, чтобы посвятить себя близким. Но жизнь «на земле» не приносит девушке счастья. Ее супруг Алексей оказывается не тем, за кого себя выдавал. Маше приходится срочно уехать из Сургута в столицу вместе с сыном. Там она становится сотрудницей авиакомпании «Аэрофлот» и начинает жизнь заново. У нее устанавливаются непростые отношения с начальником...

В ролях
В ролях
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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