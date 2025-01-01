Для Маши Селивановой работа стюардессой является призванием. Она не может представить своей жизни без полетов. Однако ей приходится проститься с любимым занятием, чтобы посвятить себя близким. Но жизнь «на земле» не приносит девушке счастья. Ее супруг Алексей оказывается не тем, за кого себя выдавал. Маше приходится срочно уехать из Сургута в столицу вместе с сыном. Там она становится сотрудницей авиакомпании «Аэрофлот» и начинает жизнь заново. У нее устанавливаются непростые отношения с начальником...