Забудь меня, мама!, 2016

авлу грозит заключение в колонии для малолетних уголовников. Чтобы спасти мальчика, супруг Антонины и отец Павла ставит ее перед фактом: она обязана отказаться от своей родной дочки и уехать вместе с ним. Много лет спустя эта самая девочка выбирает себе профессию судьи, в которой преуспевает. Она выросла с жуткой обидой на бросившую ее маму, тем более, что жертва оказалась напрасной: избежав тогда колонии, Павел все равно не исправился и остался преступником. Антонина корит себя за малодушие и все свои ошибки. В поисках душевного равновесия она решает заслужить прощение дочери… Но сердце дочери не растопить. Однажды один из осужденных девушкой преступников решает ей отомстить и подстраивает аварию. Рискуя навсегда остаться в инвалидной коляске, она обращается за помощью к своей матери. Но сможет ли Антонина исполнить то, о чем просит ее дочь?