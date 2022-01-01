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Забудь меня, мама! Забудь меня, мама!
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Забудь меня, мама!, 2016

2016 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

авлу грозит заключение в колонии для малолетних уголовников. Чтобы спасти мальчика, супруг Антонины и отец Павла ставит ее перед фактом: она обязана отказаться от своей родной дочки и уехать вместе с ним. Много лет спустя эта самая девочка выбирает себе профессию судьи, в которой преуспевает. Она выросла с жуткой обидой на бросившую ее маму, тем более, что жертва оказалась напрасной: избежав тогда колонии, Павел все равно не исправился и остался преступником. Антонина корит себя за малодушие и все свои ошибки. В поисках душевного равновесия она решает заслужить прощение дочери… Но сердце дочери не растопить. Однажды один из осужденных девушкой преступников решает ей отомстить и подстраивает аварию. Рискуя навсегда остаться в инвалидной коляске, она обращается за помощью к своей матери. Но сможет ли Антонина исполнить то, о чем просит ее дочь? 

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Денис Елеонский
В ролях
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Илья Носков
Илья Носков
Владимир Ямненко
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Забудь меня, мама! 1 постер
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