После развода расцвела: бывшей Антона Батырева остается только завидовать

Актер Антон Батырев всегда слыл сердцеедом и казановой. Когда он женился на коллеге Евгении Лозе, почти никто не верил в прочность этого союза. Друзья предупреждали актрису о непостоянстве Батырева, но она была ослеплена любовью.

Близкие Евгении оказались правы. Не прошло и года со дня свадьбы, как молодожены расстались. Причину развода актеры не называли. Как бы то ни было, но публика испытала огромный шок от такой новости. Поползли слухи, что Батырев позволил себе интрижку на стороне, ведь вскоре после развода его увидели в объятиях новой пассии.

А вот Евгении этот разрыв дался тяжелее. Но она смогла оправиться и даже преобразиться. Сегодня 38-летняя актриса выглядит помолодевшей и посвежевшей. На одном из последних фото Лоза предстала во всей своей натуральной красоте: распущенные волосы, ровная кожа, пухлые губы и чарующий взгляд.