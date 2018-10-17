Сериал «Ты моя любимая» рассказывает о судьбе простой провинциальной девушки Алены. Защищая от тюрьмы младшего брата, она берет на себя его вину. Одновременно погибает жених Алены. Кажется, что жизнь девушки кончена. Но от тюрьмы ее неожиданно спасает «принц на белом коне» – бизнесмен Кирилл Залесский. Он увозит красавицу в столицу и женится на ней. Алена не испытывает к супругу особой любви, но очень благодарна ему за помощь. Но однажды он попадает за решетку, и теперь уже женщине приходится его спасать.