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Киноафиша Сериалы Ты моя любимая
Ты моя любимая (2018 - 2018) Ты моя любимая 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Сериал «Ты моя любимая» рассказывает о судьбе простой провинциальной девушки Алены. Защищая от тюрьмы младшего брата, она берет на себя его вину. Одновременно погибает жених Алены. Кажется, что жизнь девушки кончена. Но от тюрьмы ее неожиданно спасает «принц на белом коне» – бизнесмен Кирилл Залесский. Он увозит красавицу в столицу и женится на ней. Алена не испытывает к супругу особой любви, но очень благодарна ему за помощь. Но однажды он попадает за решетку, и теперь уже женщине приходится его спасать.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Александр Ратников
Александр Ратников
Николай Боклан
Николай Боклан
Станислав Бжезинский
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ты моя любимая - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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