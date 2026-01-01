Искусство обмана ради любви

К красотке Ольге и ее бывшему мужу, успешному адвокату Дмитрию, неожиданно собирается в гости любящий и состоятельный отец. Однако есть одна проблема: Ольга и Дмитрий давно в разводе. Более того, каждый из них уже завёл новую семью.

Сложности и интриги

Ситуация осложняется тем, что отец недавно перенёс инфаркт, и волноваться ему строго запрещено. Чтобы не расстроить любимого папу, бывшим супругам приходится притворяться, что их семья по-прежнему крепка и счастлива.

Комедия перевоплощений

На этой почве начинается авантюрная игра: успешный музыкант неожиданно становится садовником, популярная писательница — кухаркой, а жизнь под одной крышей превращается в цепочку забавных недоразумений.

Основная идея и развязка

Спектакль затрагивает тему «лжи во благо», задавая зрителю вопросы о том, оправдана ли она в сложных жизненных ситуациях. Финал удивляет неожиданной развязкой, которая ставит всё на свои места.

Яркая, динамичная комедия обещает зарядить зрителей хорошим настроением и подарить вечер полного смеха и удовольствия!