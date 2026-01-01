Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бывшие
Киноафиша Бывшие

Спектакль Бывшие

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О спектакле

Искусство обмана ради любви

К красотке Ольге и ее бывшему мужу, успешному адвокату Дмитрию, неожиданно собирается в гости любящий и состоятельный отец. Однако есть одна проблема: Ольга и Дмитрий давно в разводе. Более того, каждый из них уже завёл новую семью.

Сложности и интриги

Ситуация осложняется тем, что отец недавно перенёс инфаркт, и волноваться ему строго запрещено. Чтобы не расстроить любимого папу, бывшим супругам приходится притворяться, что их семья по-прежнему крепка и счастлива.

Комедия перевоплощений

На этой почве начинается авантюрная игра: успешный музыкант неожиданно становится садовником, популярная писательница — кухаркой, а жизнь под одной крышей превращается в цепочку забавных недоразумений.

Основная идея и развязка

Спектакль затрагивает тему «лжи во благо», задавая зрителю вопросы о том, оправдана ли она в сложных жизненных ситуациях. Финал удивляет неожиданной развязкой, которая ставит всё на свои места.

Яркая, динамичная комедия обещает зарядить зрителей хорошим настроением и подарить вечер полного смеха и удовольствия!

Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Анна Михайловская
Анна Михайловская

Фотографии

Бывшие Бывшие Бывшие Бывшие Бывшие
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше