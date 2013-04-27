Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
3 постера
Киноафиша
Сериалы
Мотыльки
Мотыльки (2013 - 2013)
Motilki
18+
драма
мелодрама
Год выпуска
2013
Страна
Украина
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
Інтер
Продолжительность сериала
3 часа 28 минут
В ролях
В ролях
Тимур Боканча
Юлия Рутберг
Артем Ткаченко
Андрей Казаков
Юрий Назаров
Олег Примогенов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2013,
4 эпизода
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667