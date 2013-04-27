Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Мотыльки
Постер сериала Мотыльки
Постер сериала Мотыльки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Мотыльки

Мотыльки (2013 - 2013)

Motilki 18+
Год выпуска 2013
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут
В ролях
В ролях
Тимур Боканча
Тимур Боканча
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Олег Примогенов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Мотыльки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше