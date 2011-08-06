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Постер сериала Лжесвидетельница
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Киноафиша Сериалы Лжесвидетельница

Лжесвидетельница (2011 - 2011)

Lzhesvidetelnica 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

Ради брака с перспективным женихом Ирина дала когда-то ложные показания против честного человека, студента юридической академии. Она, как ей казалось, удачно вышла замуж, а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев отсидел в тюрьме. Однако на чужом несчастье счастья не построишь. Олег – супруг Ирины, вскоре начал ей изменять. И вот однажды Олега с любовницей нашли застреленными в собственном доме. Подозрения сразу же пали на Ирину. По иронии судьбы вести следствие по этому делу поручили Сергею…

В ролях
В ролях
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Александр Ратников
Александр Ратников
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Елена Борзова
Андрей Биланов
Андрей Биланов
Татьяна Лянник
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Лжесвидетельница - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
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