Твое сердце будет разбито - трейлер
Киноафиша Трейлеры Твое сердце будет разбито. Трейлер

Твое сердце будет разбито. Трейлер

Дата публикации: 20 февраля 2026
Твое сердце будет разбито – Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Их отношения начинаются с игры — он притворялся её защитником, она — его девушкой. Но когда чувства становятся настоящими, им приходится бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе.
Marina Perova 20 декабря 2024, 16:36
Читала книгу, очень интересная, является одной из самых популярных книг в России за 2024 год! Надеюсь, что будет снята организация, очень хочу посмотреть! Фанаты Анны Джейн с нетерпением ждут!!!!
Киноафиша.инфо 20 декабря 2024, 20:29
в ответ на сообщение Marina Perova от 20 декабря 2024, 16:36
Мы не фанаты Анны Джейн, но тоже ждём!
Полина Щукина 8 декабря 2025, 07:49
Книги прочитала с подругой прийдем с радостью. Ждем 🫨
darlingtonisedora 17 января 2026, 10:07
Надеюсь фильм будет таким же классным как и книга! Обожаю творчество Анны Джейн Жейн
Екатерина Сухарева 19 января 2026, 13:34
Здравствуйте подскажите пожалуйста Сначала написали 5 марта выход фильма теперь 26 марта ? Так какого числа выйдет фильм ?
Дарина Даштоян 24 января 2026, 18:30
Читала эту дилогию, просто лучшая советую всем прочитать, офиса и трейлер к фильму просто восхитительные. Хорошо подобные актёры и по трейлеру видно что у фильма такой же вайб как в книге, очень жду выхода!
User 30 января 2026, 22:11
в ответ на сообщение Екатерина Сухарева от 19 января 2026, 13:34
26 марта
Елена Казаченко 31 января 2026, 00:08
Когда покажете трейдер?
Elisavetta Mazurkina 5 февраля 2026, 10:04
в ответ на сообщение Елена Казаченко от 31 января 2026, 00:08
Трейлер в телеграмме есть сняла девушка из кинозала прям https://t.me/daryanemk, она делает обзоры на книги, вчера посмотрела и не могла остановиться 😂, канал открытый и трейлер в доступе но выше нескольких постов
Елена Казаченко 8 февраля 2026, 14:27
А фильм 12+ или 16+?
Anni Cat 18 февраля 2026, 15:58
Самая лучшая книга от любимого автора ❤️‍🩹❤️‍🩹
Жду не дождусь выхода фильма💖💖
Anni Cat 18 февраля 2026, 15:59
в ответ на сообщение Елена Казаченко от 8 февраля 2026, 14:27
Вероника говорила, что 16+
Екатерина Олейник 19 февраля 2026, 15:14
в ответ на сообщение Екатерина Сухарева от 19 января 2026, 13:34
26, перенесли просто
Анастасия Попыкина 25 февраля 2026, 19:04
Очень интересно в фильме сняли сразу 2 части книги, или только первую.
arinashi13 27 февраля 2026, 11:29
Читала книгу пойдем в подружками на премьеру ждём в продаже билеты в Рио)
Елена Казаченко 5 марта 2026, 11:37
А во всех кинотеатрах России будет? В Одинцово появиться?
User 8 марта 2026, 19:03
Я с нетерпением жду этот романтичный фильм по знаменитому бетселлеру Анны Джейн! Любовь с первого взгляда, слезы, счастье, радость, разбитые сердца-Анна Джейн рулит!!! Очень хочу поскорее посмотреть эту романтику и почитать книгу по этому фильму с потрясающей кинообложкой!!! Прийду на этот фильм с подругой с радостью 🥰☺️💕 До встречи, в романтичной истории ❤️🫶🏻
Андрей Наумятов 11 марта 2026, 13:22
А ни у кого нет ощущения что этот ваш великий роман как две капли воды похож на 3 метра. А вы тут кипятком ссыте.
Eveliniks Li 13 марта 2026, 11:03
Подскажите когда можно будет бежать за билетами??? 😭
User 19 марта 2026, 18:49
Прочитав книгу,очень понравился сюжет,очень хочу посмотреть премьеру фильма🫶🏻🫶🏻🫶🏻
User 22 марта 2026, 16:55
обажаю!,читала книгу понравилась очень!
Рамина Ахметзянова 22 марта 2026, 17:46
Не терпется посмотреть😍
Арина Бесова 25 марта 2026, 06:23
в ответ на сообщение Екатерина Сухарева от 19 января 2026, 13:34
Фильм выйдет 26 марта. К 5 марта он не был готов
Рамина Ахметзянова 25 марта 2026, 14:40
Книга очень понравилась,теперь пойдём с подругой в кино❤️‍🔥
Даша Белозерова 25 марта 2026, 17:52
Можно с подругой прийти нам по 12 лет? Очень хочется
Леся Грузинцева 25 марта 2026, 18:34
Была сегодня на всероссийском премьере в Красноярске.Это просто супер!!! Грамотно подобраны актеры, ребята очень классно сыграли свои роли, когда смотрела сопереживала им и будто сама оказалась рядом с ними. Огромное спасибо режиссёрами за такой прекрасный фильм, да есть конечно пару сюжетных дыр и вырезанных красивых фраз и моментов(к примеру момент с боди),но все же максимально передали ту картинку которая была описана в книге. Всем советую посмотреть, прочитать книгу и ещё раз скажу что фильм просто чудесный! ❤️💋
Софья Булычева 25 марта 2026, 20:06
Всего год назад я начала читать замечательную книгу Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». И вот, примерно через полгода, выходит одноимённый фильм. Я с нетерпением ждала, когда он появится в кинотеатрах. И вот наконец-то это произошло!
Я хочу выразить свою благодарность за прекрасную книгу, фильм и эмоции, которые они мне подарили.
Наталья Малофеева 26 марта 2026, 09:50
Судя по трейлеру история похожа на фильм Три метра над уровнем неба?
Эмоциональные качели...
Мария Володина 26 марта 2026, 19:47
Я читала книгу очень понравилось это была моя первая и самая лучшая книга. После того как сходила на фильм очень хочу 2 часть по 2 книге фильм супер и по плакала и по смеялась всем советую
Мария Петрова 26 марта 2026, 20:53
Надеюсь вторая часть будет
nadademanko4 27 марта 2026, 07:57
Топ!
Polina Kylichihina 27 марта 2026, 09:42
Это шикарно
User 27 марта 2026, 12:36
Нам обещали фильм в Караганде, но так и не сделали, а почему? Кинотеатры молчат! Прошу сделать кино в Караганде, так как очень много людей хотело попасть на фильм. Читала книгу 3 раза и я в восторге. Анечка создала целую Вселенную любви!
Пелагея Сафронова 27 марта 2026, 18:31
Фильм супер. Всем советую сходить!
Виолетта С 28 марта 2026, 09:47
Надеюсь всё будет как в книге! 😊 очень жду!😍
Некого Нет 28 марта 2026, 13:41
Хороший фильм, жаль что убрали некоторые сцены из книги, но он реально классный, хорошо сняли
Вероника Ткаченко 28 марта 2026, 20:54
фильм понравился, и плакали и смеялись, всё понравилось. очень хочется вторую часть
Lubov Vymova 28 марта 2026, 22:41
Я посмотрела фильм, и знаете что? ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ В МИРЕ, Я ГОТОВА ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ЕГО ВЕЧНО! АКТЁРЫ ПОДОБРАНЫ ИДЕАЛЬНО! ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕЖИСЁРУ, МОЖНО ЕМУ РУКИ РАСЦЕЛОВАТЬ? ВСЕМ СОВЕТУЮ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
Вера Выймова 28 марта 2026, 22:54
У меня нету слов... ЭТО ПРОСТО А-ФИ-ГЕН-НО!!! О боже это самый ЛУЧШИЙ фильм за всю историю человечества!!! Просто не могу! Какие эмоции! Как прекрасно подобраны герои! Я просто сияю от восторга! Я испытала такие эмоции! Да, вырезали много моментов и чуть чуть не совпадало с сюжетом но мне пофиг! Особенное выражение благодарности режиссёру и Веронике и Даней! Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДОВОЛЬНА ФИЛЬМОМ И ЖДУ 2-УЮ ЧАСТЬ!!!
Вера Выймова 28 марта 2026, 22:57
в ответ на сообщение Даша Белозерова от 25 марта 2026, 17:52
Мне тоже 12 лет и я ходила с мамой. Там без сопровождения взрослых не пропустят
Вера Выймова 28 марта 2026, 22:58
в ответ на сообщение Андрей Наумятов от 11 марта 2026, 13:22
У всех разное мнение на этот счёт + не все могут знать 3 метра (например я)
kirilldvojcenkov826 28 марта 2026, 23:56
Фильм просто топ,рекомендую всем кто не сходил обязательно посмотреть 👍🔝🔥
Варвара Шманова 29 марта 2026, 10:24
Безумно классный фильм.Обожаю творчество Анны Джейн!Эту книжку тоже читала,немного не так как написано в книге,но эмоции не описать👍👍👍👍
Айгуль Ишмакаева 29 марта 2026, 10:37
Спасибо за фильм! ЖДУ ВТОРУЮ ЧАСТЬ как можно скорее!!!
Артем Семенский 29 марта 2026, 11:23
Интересно фильм
Диана Спивак 29 марта 2026, 13:09
Самый лучший фильм который я смотрела, хочется пересматривать все снова и снова❤️
Диана Спивак 29 марта 2026, 13:09
в ответ на сообщение Диана Спивак от 29 марта 2026, 13:09
Жду вторую чаааасть
gridneva2804 29 марта 2026, 14:14
Мотоциклы не нужно идеализировать! Яжеводитель в ТГ - как головы на них каждый день отлетают у молодёжи и не только- короткий путь на тот свет.Приторный фильм , думаю только для 8-10 классов будет идеально.
Эвелина Чуева 29 марта 2026, 14:55
Фильм бомба, сюжет тоже ИМЕННО СЮЖЕТ
0nastikuwu0 29 марта 2026, 15:03
Рыдала громче всех в зале, потрясающая экранизация.. Спасибо за исполненную мечту... 🥹✈️
Aliya Islamova 29 марта 2026, 21:09
Фильм очень понравился , снят качественно и продуман до мелочей - смотреть одно удовольствие. Очень понравились песни , которые были подобранны идеально под определенные моменты , так хороший актерский состав , за которым приятно наблюдать , в общем советую к просмотру даже тем , кто не знаком с романом Анны Джейн.
Киноафиша.инфо 29 марта 2026, 23:14
в ответ на сообщение User от 8 марта 2026, 19:03
До встречи, User! Будем ждать!
rydnitski20033005 30 марта 2026, 01:14
Очень красивый фильм.\
История персонажей, очень похожа на мою жизнь.
krotovaani 30 марта 2026, 11:05
ну вообще не то, ожидания были большие, но этот фильм их не оправдал
Александра Бычкова 30 марта 2026, 14:15
крутой фильм!
Диана Дятлова 30 марта 2026, 21:12
Очень понравился фильм. Ещё пойду
Варвара Шикарева 30 марта 2026, 22:18
Фильм очень классный, всем советую
Лиза Катыкина 31 марта 2026, 07:23
Замечательный фильм как и книга, актеры подобраны отлично! Думаю идти второй раз. Всем советую сначала прочитать книгу Анны Джейн "твой сердце будет разбито" (просто там еще больше интересных моментов), а потом глянуть этот великолепный фильм. Моя оценка 10 из 10, можно было бы поставить выше, поставила бы😊
Лиза Катыкина 31 марта 2026, 07:26
в ответ на сообщение Некого Нет от 28 марта 2026, 13:41
Соглашусь, жаль некоторые моменты не показали, и еще убрали несколько персонажей таких как Вал и Ясенин.
Любовь Чепелева 31 марта 2026, 09:32
Разочарование! Одним словом – разочарование! Читала книгу (обе части) и очень ждала фильм. Увы, он не оправдал мои ожидания. Суть фильма скомкана, большая часть сюжета вообще не показана, хотя эта была основа книги!!! Конец фильма сумбурный. К актерам претензий нет, подобраны хорошо.
Если планируете в таком формате снять вторую часть – не надо. Не портите красивый сюжет.
User 31 марта 2026, 11:11
Кринжатина, это даже неловко смотреть.
Киноафиша.инфо 31 марта 2026, 13:24
в ответ на сообщение Eveliniks Li от 13 марта 2026, 11:03
Киноафиша.инфо 31 марта 2026, 14:45
в ответ на сообщение Рамина Ахметзянова от 22 марта 2026, 17:46
Киноафиша.инфо 31 марта 2026, 14:59
в ответ на сообщение Даша Белозерова от 25 марта 2026, 17:52
galaxya20s21112020 31 марта 2026, 18:07
Какой чудесный фильм. Главные герои- современные Ромео иДжульетта
Маргарита Кваснина 31 марта 2026, 18:17
Фильм понравился, очень красочно✨
Дашуля Иванова 31 марта 2026, 18:30
фильм просто чудесен!актёры подобраны в точности как я и представляла.некоторых сцен из книги конечно не было,но и без них фильм это что-то с чем-то😍очень жду по осколкам твоего сердца с нетерпением!))
User 31 марта 2026, 20:04
Ноль рецензий, куча восторженных и как под копирку написаных комментариев, в кинозалах по 4 человека, как думаете, чем пахнет?
Алиса Шикарева 31 марта 2026, 22:34
Как и ожидала, фильм офигенный, буду ждать 2 часть!
Киноафиша.инфо 31 марта 2026, 23:22
в ответ на сообщение User от 31 марта 2026, 20:04
Киноафиша.инфо 31 марта 2026, 23:22
в ответ на сообщение Алиса Шикарева от 31 марта 2026, 22:34
Юлия Волкова 1 апреля 2026, 00:45
Фильм супер , надеюсь будет вторая часть 🙏
Вероника Рылёва 1 апреля 2026, 11:18
Очень классный фильм! Мне понравился сюжет и персонажи, музыка. Очень жду 2-ю часть.😍😍
Юля Бломберг 1 апреля 2026, 21:22
в ответ на сообщение Marina Perova от 20 декабря 2024, 16:36
А организация-это продолжение? Очент хочется продолжение
Сталин Пипкин 2 апреля 2026, 09:17
Даниэль😍😍😍😍😍😍
Варвара Мартынова 2 апреля 2026, 15:52
Я плачу, это самое лучшее, что я когда либо видела🌹😭
Hasmik Aramyan 2 апреля 2026, 17:25
Я обожаю дилогию, надеюсь в Ереване тоже будут показывать
Злата Шаурова 2 апреля 2026, 18:18
Просто шикарный фильм, скоро пойду в 3 раз
dari14h.j 2 апреля 2026, 21:27
Мы с подругой были в восторге от этого фильма! В конце мы даже расплакались. Я очень хочу увидеть продолжение и прошу вас, пожалуйста, создайте вторую часть! Самый лучший фильм! 🙏🏻❤️‍🔥
User 3 апреля 2026, 15:16
Это просто БОМБА.Сам фильм огонь,а герои 🔥🔥🔥.Честно,хочу стеретьпамять и пересомтреть его ещё раз !!💋ОЧЕНЬ ХОЧУ 2 ЧАСТЬ 🙏🙏🙏🙏🥺🥺🥺🥺❤️❤️❤️
Аиша Тлепшева 3 апреля 2026, 21:45
Мне очень понравилось ❤🥰
Иван Иванов 4 апреля 2026, 12:50
Жалкая пародия 3 метра над уровнем моря
Ksenia Novoselova 4 апреля 2026, 13:22
просто сногсшибательная история, всем советую
Ксения Мор 4 апреля 2026, 20:21
Офигенный фильм, ждем 2 часть
User 4 апреля 2026, 21:12
очень понравилось, рекомендую к проспотру; я описалась, Вегас - аппетитный голос и актер! хочется увидить в его роле вторую часть
User 5 апреля 2026, 00:11
Давно не смотрела таких фильмов…Восторг! Местами..даже слезы были…
Margarita Ryabova 5 апреля 2026, 01:01
Очень классный фильм , всем советую!!!
Василиса Ковтун 5 апреля 2026, 12:56
Актёры подобраны оочень хорошо! Просто шикарно! НО, фильм однозначно понравится только тем, кто не читал книгу. По сравнению с произведением Анны Джейн в фильме не раскрыты герои, просто переписаны диалоги, но нет объяснения их поступков и такого поведения. Конечно в экранизации тяжело передать всё то, что напечатано на бумаге. Но, например, Полина в книге представлена отважной и смелой, её грубость направлена лишь на защиту себя. В фильме же по-скольку Барс более добрый и мягкий, героиня кажется заносчивой, вредной стервой. На мой взгляд, если вы не раскрываете героев и причины их поведения, надо было немного поменять и диалоги.
Очень обидно, что сильно изменили сцену с гонками в худшую сторону, чем в книге. Из-за такого представления полностью убили частичку хорошего отношения Лайма к Полине, плюсом он не пришёл её спасать в конце от компашки Малиновской. А так же поменяли судьбу Обеда. Как по мне это совершенно неправильно. Его присутствие у Полины сглаживает боль от потери Димы, ведь с ней остался один из его верных питомцев и , ухаживая за котом, девочка будет чувствовать свою помощь мёртвому любимому. Не показывается трагедия того, что у неё совсем от Димы ничего, кроме рубашки не осталось, ведь Обеда оставить ей не разрешили))
Werty Hui 5 апреля 2026, 13:41
любимый фильм
Ева Стрельцева 6 апреля 2026, 08:00
Очень понравился)
User 6 апреля 2026, 18:15
Обожаю этот фильм жду с нетерпением вторую часть
Наталия Даниленко 6 апреля 2026, 20:29
Очень хороший фильм ходилис дочкой сегодня утром смотрели с удовольствием и смеялись и плакали очень интересны всем советую будем ждать вторую часть)
Ангелина Царукаева 7 апреля 2026, 07:00
Это лучшей фильм мне очень понравился все жду когда выйдет 2 часть жалко что там только 2 части будет, хотелось больше фильм просто ❤️❤️❤️👑💗
Ангелина Царукаева 7 апреля 2026, 07:01
Ждем 2 часть
Артём Нестеров 8 апреля 2026, 10:10
Очень крутой фильм мне понравился 👍 я и книгу читал, очень классная
Доротея Герасемова 8 апреля 2026, 13:27
я ревела,мне понравилось очень
Марина Антонова 9 апреля 2026, 09:48
Я не читала книгу Анны Джейн по данному фильму. Но я в восторге!
Сам сюжет очень интересный и захватывающий! Кадры в фильме прекрасны, шутки классные)))
Я рекомендую фильм,тем,кто не смотрел.
Даже если этот фильм по сюжету не совсем совпадает с книгой,я очень рада и не жалею что посмотрела его. С нетерпением жду второй части🥺✈️❤️
vikamatcina86 9 апреля 2026, 19:16
Лучший сериял !!!
Ольга Герасева 11 апреля 2026, 04:28
Сюжет неплохой. Пара любящих сердец просто восхитительна. Спасибо за выбор. И огромное спасибо за сцену поцелуя сквозь время. Рекомендую для просмотра
User 11 апреля 2026, 12:21
очень понравилось
Qoonnee Crush 11 апреля 2026, 21:24
Смотрела этот фильм и читала книгу. Могу сказать что книга явно лучше, но и фильм не отстаёт. Актёры подобраны хорошо, но вот увы Сашу я представляла себе совсем другой, но ничего и так очень даже хорошо. Надеюсь что поскорее снимут вторую часть
User 12 апреля 2026, 11:31
Я рыдала,просто самый любимый фильм теперь
User 12 апреля 2026, 14:08
User 12 апреля 2026, 14:08
Обожаю
Инна Потапова 12 апреля 2026, 17:32
Фильм нормуль советую сходить, брать килограммы попкорна, литры воды.
semenihinak45 12 апреля 2026, 22:17
Это лучший фильм 🔥🔥🔥🔥🌺🌺💋💋 молюсь на 2 часть 🌺
User 13 апреля 2026, 08:00
Самый лучший фильм буду пересматривать 100000000 раз🔥🔥🔥🔥💘
otetenko 14 апреля 2026, 20:28
Самый ужасный фильм, который я смотрела
Марина Шульга 17 апреля 2026, 22:54
Подростки очень жестокие!
Но... фильм отличный! Посмотрела на одном дыхании. Хочется увидеть продолжение...
Екатерина Тарасова 19 апреля 2026, 18:11
Классный фильм, жду продолжение фильма😍😊
User 19 апреля 2026, 20:03
Обожаю 3 раз пересматриваю🥰
User 19 апреля 2026, 20:09
Вика Хз 19 апреля 2026, 21:34
Шикарный фильм , ходила с подругой нам безумно понравилось ждём 2 часть ❤
Анастасия Павлова 22 апреля 2026, 09:43
Очень интересный трогательный фильм
Смотрели на одном дыхании
Киноафиша.инфо 24 апреля 2026, 19:10
в ответ на сообщение Юлия Волкова от 1 апреля 2026, 00:45
Киноафиша.инфо 24 апреля 2026, 19:21
в ответ на сообщение dari14h.j от 2 апреля 2026, 21:27
shkol-sad 25 апреля 2026, 15:32
Очень хороший современный фильм про школьную любовь. Мне очень понравился и сюжет и актеры и актуальность проблемы поднятой в фильме. Класс!
Киноафиша.инфо 25 апреля 2026, 17:23
в ответ на сообщение Василиса Ковтун от 5 апреля 2026, 12:56
lenamizina 25 апреля 2026, 17:35
Классный фильм,душевный, рекомендую
User 26 апреля 2026, 13:35
Фильм бомба! Книгу не читала но всё же . Актёры просто красавчики! Настолько жизненого и красивого кино я никогда не видел! Очень жду вторую часть!!!!!❤️
e.r.romanova 26 апреля 2026, 16:40
отличный фильм!!\
67/10
P' T 27 апреля 2026, 07:05
Посмотрела с сестрами на одном дыхании. Познакомилась с девочкой подружились. Посмеялись и в конце были слезы , что было для меня неудивительно. Смотрела в день премьеры и читала книгу трижды. Да что-то было упущено из книги, НО книга не фильм. И режиссер вырезает то , что не нужно. Мне очень понравилось ❤️ кто не смотрел и не читал прочтите и посмотрите пожалеете
Киноафиша.инфо 27 апреля 2026, 19:32
в ответ на сообщение vikamatcina86 от 9 апреля 2026, 19:16
Киноафиша.инфо 27 апреля 2026, 20:12
в ответ на сообщение User от 13 апреля 2026, 08:00
dimonp310520 28 апреля 2026, 18:29
Это что за после в колобарации с три метра над уровнем неба ?😂
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:08
в ответ на сообщение Анастасия Павлова от 22 апреля 2026, 09:43
Киноафиша.инфо 29 апреля 2026, 18:40
в ответ на сообщение dimonp310520 от 28 апреля 2026, 18:29
Елена Барановская 10 мая 2026, 11:35
Фильм супер. После просмотра сразу заказала вторую часть книги "По осколкам твоего сердца". Читается легко. Не могу оторваться от книги. Очень интересный сюжет. Рекомендую 👍
Анжела Орлова 14 мая 2026, 06:32
ШИКАРНАЯ КНИГА! ВСЕ ДВЕ КНИГИ ЧИТАЛА ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО И ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА(надеюсь вторая часть выйдет тоже). ТАК ВОТ ФИЛЬМ ПРОСТО ОГОНЬ, МНЕ ОН ПОНРАВИЛСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ ЧИТАЛА КНИГУ И ХОДИЛА В КИНО НА НЕГО❤️❤️🫶🏻🫶🏻✨✨
Weteran Mc 19 мая 2026, 04:49
Благодаря интересному трейлеру, в начале апреля поехал на премьеру отечественной молодёжной драмы - «Твоё сердце будет разбито», снятой по одноимённому роману Анны Джейн.

Сюжет повествует о старшекласснице Полине, которая договаривается с главным хулиганом школы Барсом, притвориться его девушкой. Он защищает её от травли, а она выполняет его условия. Между ними возникают настоящие чувства, но их пытаются разлучить.

Несмотря на большой хронометраж, кино смотрелось на одном дыхании. Всей душой испытывал весь спектр эмоций, что и героиня. Грусть, ненависть, радость, счастье, печаль, надежда, вера и конечно же, любовь. Через всё прошла Полина в этом фильме.
Интересно было наблюдать, как «деловые» отношения Полины и Барса, перерастали в настоящие чувства. Хотя, на мой взгляд, девушка Барсу сразу понравилась. Только он сначала не хотел себе в этом признаваться.
Финал, конечно, получился неожиданный, добавив фильму особого драматизма. Но Полина под конец стала сильной и всё вытерпела.
Актёрский состав малоизвестный и молодой. Но каждый справился со своей ролью превосходно. Верил героям на все 100%. Особенно зацепила Вероника Журавлёва. Её персонаж был эмоциональным якорем картины.

Жаль, что российский кинематограф переполнен сказками и комедиями, а глубоких и эмоциональных драм, как эта, слишком мало.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
Твое сердце будет разбито мелодрама, 2026, Россия
