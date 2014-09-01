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Узнай меня, если сможешь (2014 - 2014)

Узнай меня, если сможешь 12+
Год выпуска 2014
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 22 часа 56 минут
О чем сериал

Илья Авдеев – молодой юноша, который влюблен в девушку по имени Алиса. Однако, ее отец желает, чтобы дочь кокетничала с богатенькими толстосумами, чтобы потом вымогать с них деньги за совращение несовершеннолетней. Алисе приходится подчиняться отцу из-за того, что ее сестра больна лейкемией. В это время Авдеев по ложному обвинению за убийство охранника и ограбление игрового казино оказывается в тюрьме.Официальная версия гласит, что Илья погиб в тюрьме. А на деле, он проходит через пластическую операцию, выйдя на свободу с новым лицом. Теперь у него новое имя – Никита Громов, и теперь он под опекой одного из криминальных авторитетов – Романа Архипова. Архипов планирует использовать парня в качестве орудия мести, да и сам парень не против отомстить.

В ролях
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Узнай меня, если сможешь - Сезон 1 Сезон 1
2014, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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