Киноафиша Сериалы Отчаянные меры

Отчаянные меры (2025 - …)

Otchayannye mery 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

После трагической смерти мужа Татьяна Колычева остается одна с дочерью-подростком Никой и многомиллионным долгом. Лишившись всего, она принимает предложение влиятельного предпринимателя Игоря Панова отработать долг, став прислугой в его собственном доме. Но на самом деле Панов хочет одного – отомстить Татьяне за старую обиду.   Тем временем его сын Олег начинает испытывать к Нике симпатию. Панов устраивает провокацию, чтобы опозорить Нику и унизить Татьяну. После этих событий мать и дочь планирует уехать, однако Панов не собирается их отпускать. Жизни Татьяны и Ники оказываются под угрозой, им приходится скрываться. Неожиданную поддержку оказывают майор Казанцев и Олег, который решает пойти против отца. Теперь Татьяне предстоит не только отстоять свое имя и защитить дочь, но и найти в себе силы начать все сначала, даже если ради этого придется пойти на отчаянные меры.

В ролях
В ролях
Евгения Лоза
Алексей Зеленский
Алексей Вакулов
Игорь Кулачко
Андрей Иванов
Валерия Кот
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Отчаянные меры»

Серия 1
11 сентября 2025
Серия 2
11 сентября 2025
Серия 3
11 сентября 2025
Серия 4
11 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Отчаянные меры - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
