После трагической смерти мужа Татьяна Колычева остается одна с дочерью-подростком Никой и многомиллионным долгом. Лишившись всего, она принимает предложение влиятельного предпринимателя Игоря Панова отработать долг, став прислугой в его собственном доме. Но на самом деле Панов хочет одного – отомстить Татьяне за старую обиду. Тем временем его сын Олег начинает испытывать к Нике симпатию. Панов устраивает провокацию, чтобы опозорить Нику и унизить Татьяну. После этих событий мать и дочь планирует уехать, однако Панов не собирается их отпускать. Жизни Татьяны и Ники оказываются под угрозой, им приходится скрываться. Неожиданную поддержку оказывают майор Казанцев и Олег, который решает пойти против отца. Теперь Татьяне предстоит не только отстоять свое имя и защитить дочь, но и найти в себе силы начать все сначала, даже если ради этого придется пойти на отчаянные меры.