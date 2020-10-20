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Киноафиша Сериалы Три истории любви

Три истории любви (2020 - 2020)

Tri istorii lyubvi 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты

О чем сериал

Героини сериала «Три истории любви» – совершенно разные женщины, пути которых раньше не пересекались. Вера Благая – знаменитая ведущая, автор любимого прекрасной половиной страны ток-шоу. Светлана Артемова – актриса кино, имеющая миллионы фанатов. А Надежда Соломина – врач скорой помощи из провинции. Однако всех троих терзает одна и та же проблема – отсутствие в жизни настоящей любви, которая помогла бы пережить все испытания. По случайности, выясняется, что женщины могут повлиять на судьбы друг друга.

В ролях
В ролях
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Владимир Колганов
Тихон Бузников
Ульяна Куликова
Ульяна Куликова
Алексей Кондрахов
Алексей Кондрахов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Три истории любви - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
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