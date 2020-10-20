Героини сериала «Три истории любви» – совершенно разные женщины, пути которых раньше не пересекались. Вера Благая – знаменитая ведущая, автор любимого прекрасной половиной страны ток-шоу. Светлана Артемова – актриса кино, имеющая миллионы фанатов. А Надежда Соломина – врач скорой помощи из провинции. Однако всех троих терзает одна и та же проблема – отсутствие в жизни настоящей любви, которая помогла бы пережить все испытания. По случайности, выясняется, что женщины могут повлиять на судьбы друг друга.