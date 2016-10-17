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Скоро в прокате "Кукольник"
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Восток-Запад
Восток-Запад (2016 - 2018)
Восток-Запад
16+
драма
мелодрама
Год выпуска
2016
Страна
Украина/Турция
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
Домашний
Продолжительность сериала
38 часов 24 минуты
Смотрите за 1
В ролях
В ролях
Анна Варпаховская
Евгения Лоза
Яков Кучеревский
Ольга Атанасова
Наталья Кленина
Аднан Коч
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
2016,
24 эпизода
Сезон 2
2018,
24 эпизода
Кадры из сериала
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