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Постер к сериалу Восток-Запад
Постер к сериалу Восток-Запад
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Постер к сериалу Восток-Запад
Постер к сериалу Восток-Запад
Постер к сериалу Восток-Запад
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Киноафиша Сериалы Восток-Запад

Восток-Запад (2016 - 2018)

Восток-Запад 16+
Год выпуска 2016
Страна Украина/Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 38 часов 24 минуты
Смотрите за 1
В ролях
В ролях
Анна Варпаховская
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Ольга Атанасова
Наталья Кленина
Аднан Коч
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Восток-Запад - Сезон 1 Сезон 1
2016, 24 эпизода
 
Восток-Запад - Сезон 2 Сезон 2
2018, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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