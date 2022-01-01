Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великий «Юнайтед»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пигмалион
Пигмалион, 2019
2019 / Россия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
спектакль
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Постановка театра «Современник» (Москва).
Развернуть
мало голосов
Оцените
0
голосов
Продолжительность
3 часа 10 минут
Год выпуска
2019
Возраст
16+
Режиссер
Галина Волчек
В ролях
Сергей Маковецкий
Алена Бабенко
Илья Лыков
Александр Берда
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
0
голосов
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы
2022, США, триллер
Бойся темноты
Рецензия
Написать отзыв
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Related video
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест
Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова