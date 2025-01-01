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Три товарища
Билеты от 2000₽
Киноафиша Три товарища

Спектакль Три товарища

Знаменитый роман Ремарка в интерпретации Галины Волчек
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Три товарища»: Лирика на фоне исторических катастроф

Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Три товарища», основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Постановка, созданная Александром Гетманом, переносит зрителей в мир Германии рубежа 20-30-х годов ХХ века — время между двумя мировыми войнами.

История любви на фоне исторических событий

В центре сюжета — история любви Роберта Локампа и Патриции Хольман, которая звучит как лирический диссонанс на фоне хроник городской жизни. Поколение, не успевшее залечить раны первой мировой войны, вновь сталкивается с грозой надвигающейся катастрофы.

Друзья и их мечты

Спектакль показывает, что даже в самые мрачные времена нет ничего важнее любви. В отличие от многих трагедий, здесь нет трагического финала, нет смерти Пат. Вместо этого мы видим четверых друзей, которые, мечтая о свободе, летят на своём «Карле» где-то в районе Млечного пути, доказывая, что дружба — это тоже форма любви.

Здоровье и безопасность

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставит вас задуматься о значении любви и дружбы в нашем мире.

Режиссер
Галина Волчек
Галина Волчек
В ролях
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Шамиль Хаматов
Шамиль Хаматов
Александр Хованский
Никита Ефремов
Никита Ефремов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Три товарища Три товарища

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