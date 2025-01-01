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Киноафиша Фильмы Маяковский смеется

Маяковский смеется

Klop 75 ili Mayakovskiy smeyotsya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Феерическая комедия по пьесе «Клоп» и сценарию «Позабудь про камин» В. Маяковского.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1975
Производство Мосфильм
Другие названия
Klop 75 ili Mayakovskiy smeyotsya, Клоп 75, Маяковский смеётся, Majakovski nauraa, Majakovszkij nevet, Mayakovskiy smeyotsya, O Mayakovskiy hamogelaei
Режиссер
Анатолий Каранович
Сергей Юткевич
В ролях
Галина Волчек
Галина Волчек
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
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