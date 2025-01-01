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Маяковский смеется
Маяковский смеется
Klop 75 ili Mayakovskiy smeyotsya
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
О фильме
Феерическая комедия по пьесе «Клоп» и сценарию «Позабудь про камин» В. Маяковского.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1975
Производство
Мосфильм
Другие названия
Klop 75 ili Mayakovskiy smeyotsya, Клоп 75, Маяковский смеётся, Majakovski nauraa, Majakovszkij nevet, Mayakovskiy smeyotsya, O Mayakovskiy hamogelaei
Режиссер
Анатолий Каранович
Сергей Юткевич
В ролях
Галина Волчек
Леонид Броневой
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
14
голосов
5.9
IMDb
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