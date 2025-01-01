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Двое на качелях
Билеты от 1500₽
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Двое на качелях» возвращается в «Современник»

Спектакль «Двое на качелях» снова на сцене театра «Современник». Эта легендарная постановка, созданная под руководством Галины Волчек, основана на пьесе Уильяма Гибсона и впервые была показана в 1962 году. С тех пор она неизменно привлекает зрителей своей глубиной и актуальностью.

Сюжет и тематика

История рассказывает о Джерри и Гитель — двух одиноких душах, которые отчаянно ищут счастье в большом и безучастном городе. Это пронзительный рассказ о любви и одиночестве, а также о вечной борьбе между состраданием и эгоизмом. Пьеса поднимает важные вопросы о жизненных ценностях и человеческой душе, отражая многообразие переживаний и надежд.

Современная версия спектакля

В обновленной версии спектакля роли главных героев исполняют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова. Их исполнение обещает подарить зрителям новые эмоции и впечатления, сохраняя при этом дух оригинала.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который продолжает волновать сердца зрителей по всему миру!

Режиссер
Галина Волчек
Галина Волчек
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 6000 ₽
21 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

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