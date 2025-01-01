Спектакль «Двое на качелях» возвращается в «Современник»

Спектакль «Двое на качелях» снова на сцене театра «Современник». Эта легендарная постановка, созданная под руководством Галины Волчек, основана на пьесе Уильяма Гибсона и впервые была показана в 1962 году. С тех пор она неизменно привлекает зрителей своей глубиной и актуальностью.

Сюжет и тематика

История рассказывает о Джерри и Гитель — двух одиноких душах, которые отчаянно ищут счастье в большом и безучастном городе. Это пронзительный рассказ о любви и одиночестве, а также о вечной борьбе между состраданием и эгоизмом. Пьеса поднимает важные вопросы о жизненных ценностях и человеческой душе, отражая многообразие переживаний и надежд.

Современная версия спектакля

В обновленной версии спектакля роли главных героев исполняют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова. Их исполнение обещает подарить зрителям новые эмоции и впечатления, сохраняя при этом дух оригинала.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который продолжает волновать сердца зрителей по всему миру!