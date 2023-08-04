Пятно на репутации театра Волчек: в «Современник» нагрянула полиция, и вот почему

В честь последнего дня театрального сезона в «Современнике» устроили корпоратив. Некоторые сотрудники были слишком рады долгожданному отдыху — одна из билетерш кутила так, что пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Пожилая билетерша театра на праздновании закрытия сезона переусердствовала с алкогольными напитками. Очнулась она только утром на одной из скамеек московского парка. Женщина не могла понять, где находится, но самое ужасное — потеряла украшения и деньги.

Билетерша не смогла найти свой смартфон, серьги стоимостью 30 тысяч рублей и кредитную карту. Позже выяснилось, что с кредитки кто-то успел снять больше 200 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, но ситуация не слишком обнадеживающая. Скорее всего, в ближайшее время она свои вещи не увидит, как и деньги, если карта не была застрахована от кражи.