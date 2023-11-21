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Киноафиша Новости Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код»

Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код»

21 ноября 2023 12:02
Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код»

Отечественное остросюжетное шоу, которое СМИ нарекли русской версией «Игры в кальмара».

Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил трейлер многосерийной детективной подростковой драмы «Цифровой код».

Сериал расскажет о загадочной криминальной организации, которая с помощью специального онлайн-приложения запустила опасную игру, участниками которой становятся подростки. Каждый, кто устанавливает это приложение и принимает заданные правила, обязуется выполнять задания, включающие разнообразные преступления, в том числе убийства. Наградой для победителей становятся деньги. Правоохранители пытаются остановить захватившую страну волну насилия, а также выследить таинственную девушку в красном, которая является ведущей игры, в прямом эфире транслирующей совершаемые игроками убийства.

Основное действие сериала развернется в городке Октябрьский, где лучшие сотрудники МВД объединяются, чтобы противостоять смертоносной игре. Одним из главных героев является следователь Денис Жданов, чей сын оказывается одним из участников жестокой вакханалии.

В основной актерский состав вошли Полина Гухман, Кирилл Жандаров, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова, Максим Карушев, Карина Мишулина. Режиссером выступает Александр Люман.

«Цифровой код» стартует на PREMIER 23 ноября.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Елена Королева
Елена Королева
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