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Михаил Яншин
Михаил Яншин
О персоне
Фильмография
Михаил Яншин
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Дата рождения
2 ноября 1902
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
16 июля 1976
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Михаила Яншина
Родился 2 ноября 1902 года. Юхнов, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Михаила Яншина
Большая перемена
мелодрама
1972, СССР
8.0
Телеграмма
семейный
1971, СССР
7.0
Как мы искали Тишку
комедия
1970, СССР
6.0
Козлёнок, который считал до десяти
анимация
1968, СССР
7.0
Зеркальце
анимация
1967, СССР
6.0
Про бегемота, который боялся прививок
короткометражный, анимация
1966, СССР
7.0
Лягушонок ищет папу
анимация
1965, СССР
6.0
Вовка в Тридевятом царстве
семейный, короткометражный, анимация
1965, СССР
8.0
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