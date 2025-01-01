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Мой дом — твой дом
Билеты от 1800₽
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Спектакль Мой дом — твой дом

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Детектив с элементами приключений и юмора

Представьте, что ваш долгожданный отдых превращается в настоящее приключение, полное неожиданных поворотов и забавных ситуаций. В спектакле «Мой дом — твой дом» обычный семейный отдых оборачивается загадочной детективной историей. Внезапная шокирующая находка в шкафу ставит под сомнение все, что казалось стабильным, и вовлекает героев в расследование.

План против реальности

Как бы вы поступили, оказавшись в центре этого детективного квеста? Спектакль раскрывает, как неожиданные обстоятельства способны изменить ход жизни, превращая обычное путешествие в настоящее испытание для героев. Тем не менее, с чувством юмора, поддержкой друг друга и мужеством они преодолевают все трудности.

Идеальный выбор для любителей приключений и комедий

Этот спектакль понравится тем, кто ищет сочетание захватывающего сюжета, загадочных моментов и комических ситуаций. В нем показано, как даже самые сложные моменты могут стать источником смеха и веселья, если смотреть на них с оптимизмом и находчивостью.

Режиссер
Иван Мамонов
В ролях
Владимир Шульга
Иван Мамонов
Евгений Козлов
Вадим Колганов
Вадим Колганов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
24 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
12 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом Мой дом — твой дом

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