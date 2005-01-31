Начавшаяся перестройка изменила маленький провинциальный городок и сломала судьбы многих его жителей. Закрылся единственный в городе крупный завод, дававший работу всему взрослому населению. В сложившейся ситуации выжить могут только сильнейшие — люди с крепкими моральными устоями, железной силой воли и твердым характером. Бывший чемпион России по боксу Борис Рогов и воспитанники созданной им спортивной школы вступают в единоборство с постоянно возникающими проблемами стремительно меняющейся жизни. Перед каждым из них стоит выбор: не принимать новых законов жизни и потерять все или броситься в бой с атакующим новым миром, с вывернутыми наизнанку новыми правилами выживания и спасти любимых людей. И выйти из этого боя победителем дано не всем.