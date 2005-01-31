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Постер сериала Парни из стали
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Киноафиша Сериалы Парни из стали

Парни из стали (2005 - 2005)

Parni iz stali 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 48 минут

О чем сериал

Начавшаяся перестройка изменила маленький провинциальный городок и сломала судьбы многих его жителей. Закрылся единственный в городе крупный завод, дававший работу всему взрослому населению. В сложившейся ситуации выжить могут только сильнейшие — люди с крепкими моральными устоями, железной силой воли и твердым характером. Бывший чемпион России по боксу Борис Рогов и воспитанники созданной им спортивной школы вступают в единоборство с постоянно возникающими проблемами стремительно меняющейся жизни. Перед каждым из них стоит выбор: не принимать новых законов жизни и потерять все или броситься в бой с атакующим новым миром, с вывернутыми наизнанку новыми правилами выживания и спасти любимых людей. И выйти из этого боя победителем дано не всем.

В ролях
В ролях
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Анастасия Цветаева
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Юрий Думчев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Парни из стали - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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