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Постер сериала Абонемент на расследование. Опасные желания
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Киноафиша Сериалы Абонемент на расследование. Опасные желания

Абонемент на расследование. Опасные желания (2023 - 2023)

Абонемент на расследование. Опасные желания 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания» – Гликерия Давыдова, девушка, работающая оперативником полиции в провинциальном русском городке. На сей раз она расследует загадочную гибель руководителя департамента культуры. Улики указывают на самоубийство, но есть одна странность: предсмертная записка сдвинута с места и испачкана в крови. Эта тонкая нить подозрения приводит Гликерию… в библиотеку, к ее недавнему знакомому Станиславу Таличу, который давно кажется ей сомнительным типом.

В ролях
В ролях
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Виктор Михайлов
Андрей Шибаршин
Андрей Шибаршин
Татьяна Уфимцева
Елена Захарова
Елена Захарова
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Абонемент на расследование. Опасные желания - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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