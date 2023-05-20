Героиня сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания» – Гликерия Давыдова, девушка, работающая оперативником полиции в провинциальном русском городке. На сей раз она расследует загадочную гибель руководителя департамента культуры. Улики указывают на самоубийство, но есть одна странность: предсмертная записка сдвинута с места и испачкана в крови. Эта тонкая нить подозрения приводит Гликерию… в библиотеку, к ее недавнему знакомому Станиславу Таличу, который давно кажется ей сомнительным типом.