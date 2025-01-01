Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слава
Киноафиша Слава

Спектакль Слава

Постановка
БДТ им. Товстоногова 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль Богомолова «Слава» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова зрителей ожидает спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова. Эта постановка представляет собой уникальное сочетание жанров и погружает в антимилитаристскую идеологию, акцентируя легитимность страха и стремление к мирной жизни.

О спектакле и его идеях

Константин Богомолов описывает свой спектакль как «пьесу о хороших людях», обратимую к голливудским традициям. Сюжетная и композиционная рифма имеет приоритет над идеологией. Спектакль включает элементы, напоминающие «Мулен-Руж», где герои танцуют, а затем, подобно космическим путешественникам, продолжают свое движение.

Название пьесы может показаться пафосным, но она служит разрушением этого самого пафоса. Гусев, создатель пьесы, использует идеологические формы, чтобы продвигать гуманистические идеи: страх легитимен, и ничто не обязывает человека жертвовать собой. В этом произведении проигрывает тот герой, который готов пойти на жертву ради других.

Интересные факты о Викторе Гусеве

Виктор Михайлович Гусев (1909–1944) был выдающимся поэтом, переводчиком и драматургом своего времени, известным благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как И. Пырьев и М. Ромм. Он является автором популярных песен для фильмов, например, «Свинарка и пастух» и «В шесть часов вечера после войны».

Пьеса «Слава» была написана в 1935 году и стала первой из семи пьес автора. Премьера спектакля состоялась в БДТ 21 мая 1936 года и сразу завоевала популярность, собрав аншлаги на протяжении нескольких лет. К 1939 году она была сыграна 209 раз, что на тот момент стало рекордом для театра.

Музыкальная составляющая

Музыка к спектаклю написана композитором В. Волошиновым на стихи Гусева, что добавило дополнительную глубину и привлекательность постановке. Песни, включая «Песню о двух друзьях», вызывали восторженные отзывы зрителей и стали настоящими хитами.

Спектакль «Слава» — это не только театральное зрелище, но и глубокое произведение, заставляющее задуматься о гуманистических идеалах и сложностях человеческой природы.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Нина Усатова
Нина Усатова
Валерий Дегтярь
Валерий Дегтярь
Екатерина Старателева
Екатерина Старателева
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Александра Куликова

Купить билет на спектакль Слава

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
16 декабря вторник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽
11 января воскресенье
18:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽
25 января воскресенье
18:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽
29 января четверг
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽
14 февраля суббота
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽
23 февраля понедельник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽

Фотографии

Слава Слава Слава Слава Слава Слава Слава Слава Слава Слава Слава

В ближайшие дни

Ошибки молодости
12+
Комедия Драма Комедийная драма
Ошибки молодости
26 февраля в 19:15 Легенда
от 2500 ₽
Волшебная елочка
0+
Детский Детские елки Интерактивный Иммерсивный
Волшебная елочка
21 декабря в 17:30 Волшебная миля
от 490 ₽
Палата №6
16+
Драма
Палата №6
25 декабря в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше