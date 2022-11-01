Сериал «Аксентьев» – это мистический детектив российского производства о человеке с необычными способностями и полной амнезией. Полицейский Кухаренко и его юная напарница Катя обнаруживают на остановке растерянного бездомного мужчину. Выясняется, что его зовут Роман Аксентьев и ему около 30 лет. Последние несколько месяцев он провел в больнице… а кроме этого парень ничего не помнит о своей жизни. Зато вскоре полицейские понимают, что он может видеть прошлое и будущее, лишь касаясь ладони другого человека.