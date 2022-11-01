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Киноафиша Сериалы Аксентьев

Аксентьев (2022 - …)

Аксентьев 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Аксентьев» – это мистический детектив российского производства о человеке с необычными способностями и полной амнезией. Полицейский Кухаренко и его юная напарница Катя обнаруживают на остановке растерянного бездомного мужчину. Выясняется, что его зовут Роман Аксентьев и ему около 30 лет. Последние несколько месяцев он провел в больнице… а кроме этого парень ничего не помнит о своей жизни. Зато вскоре полицейские понимают, что он может видеть прошлое и будущее, лишь касаясь ладони другого человека.

Аксентьев - трейлер
Аксентьев
трейлер
В ролях
В ролях
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Александра Куликова
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Сергей Яценюк
Алексей Ошурков
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Аксентьев»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Аксентьев - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
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