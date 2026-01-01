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MotherFatherSistersBrother
Киноафиша MotherFatherSistersBrother

Спектакль MotherFatherSistersBrother

Постановка
БДТ им. Товстоногова 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Интерпретация Чехова и абсурдистский контекст в БДТ им. Товстоногова

Спектакль «MotherFatherSistersBrother» режиссера Сергея Ларионова представляет собой уникальную интерпретацию пьесы Антона Чехова «Три сестры». Ларионов подходит к Чехову не как к традиционному психологическому драматургу, а через призму абсурдистской драматургии Эжена Ионеско. Этот подход позволяет рассмотреть чеховскую пьесу как часть модернистского искусства, переосмысляя её через язык танцтеатра и метод инверсии.

Форма и содержание

В спектакле действие происходит в контексте абсурдистского театра: текст пьесы «Три сестры» деконструирован и представлен наоборот, от финала к началу. Таким образом, спектакль исследует, как смерть и отсутствие изменений закольцовывают историю, превращая её в бессмысленную и статичную, как стоячая вода.

Сюжет и концепция

Сюжет спектакля следит за семейной парой — мистером и миссис Смит, которые попадают в мир Прозоровых и становятся частью их истории. В этом чеховском пространстве безволия, где герои не способны на значимые поступки, Смитам предстоит задача спасти трёх сестер. Спектакль затрагивает темы вытеснения классических персонажей и драматургии современным миром.

Творческий подход и восприятие

Спектакль соединяет парадоксальные тексты, звук и невербальные жесты, создавая осознанное сновидение и психологический эксперимент. Этот подход позволяет исследовать эмоции и ощущения, которые часто трудно выразить словами.

Команда проекта

Сергей Ларионов, молодая звезда театрального мира, выступает не только как режиссер, но и как хореограф и художник. Его работа в «MotherFatherSistersBrother» продолжает исследование Чехова в контексте современных театральных и художественных практик.

Режиссер
Сергей Ларионов
В ролях
Алексей Фурманов
Алексей Фурманов
Геннадий Блинов
Геннадий Блинов
Сергей Городничий
Сергей Городничий
Алёна Кучкова
Алёна Кучкова
Александра Куликова

Фотографии

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