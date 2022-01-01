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Наталья Парашкина
Наталья Парашкина
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Наталья Парашкина
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Дата рождения
30 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Натальи Парашкиной
Родилась 30 мая 1974 года. Тихвин, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Парашкиной
Реверберация
драма, комедия
2015, Россия
4.0
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