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Наталья Парашкина
Natalya Parashkina
Киноафиша
Персоны
Наталья Парашкина
Наталья Парашкина
Natalya Parashkina
Дата рождения
30 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Театр на Садовой (Приют комедианта)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
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Биография Натальи Парашкиной
Родилась 30 мая 1974 года. Тихвин, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
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(2013)
Фильмография Натальи Парашкиной
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Эксклюзив 3
детектив
2023, Россия
Мгла
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