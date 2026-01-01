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Наталья Парашкина
Наталья Парашкина Natalya Parashkina
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Наталья Парашкина

Natalya Parashkina

Дата рождения
30 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Натальи Парашкиной

Родилась 30 мая 1974 года. Тихвин, СССР (Россия).

Популярные фильмы

В клетке 6.1
В клетке (2019)
Пять процентов 5.9
Пять процентов (2023)
Роль 5.8
Роль (2013)

Фильмография Натальи Парашкиной

Где лифт?
Где лифт?
комедия, детектив 2026, Россия
Легенда о Золоте Скифов
Легенда о Золоте Скифов Легенда о золоте скифов
семейный, детектив, комедия 2026, Россия
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Билеты
Женщина с котом и детективом 5
Женщина с котом и детективом 5
детектив 2025, Россия
Судьи и судьбы
Судьи и судьбы
драма, мелодрама 2025, Россия
Кресло 5.6
Кресло
комедия 2024, Россия
Эксклюзив 2
детектив 2023, Россия
Эксклюзив 3
детектив 2023, Россия
Мгла
детектив 2023, Россия
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Другие проекты Натальи Парашкиной
Кыся
16+

Кыся

Билеты
Ханума
12+

Ханума

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Женитьба, или Последний пункт одиночества
18+

Женитьба, или Последний пункт одиночества

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